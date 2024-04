Home » Tech Copilot per Microsoft 365 ottiene un aggiornamento GPT-4 Turbo e una migliore creazione di immagini Tech Copilot per Microsoft 365 ottiene un aggiornamento GPT-4 Turbo e una migliore creazione di immagini 0 Views Save Saved Removed 0

Microsoft lo è Srotolare Accesso prioritario a GPT-4 Turbo per gli abbonati aziendali a Copilot AI Assistant. Ciò sblocca l'accesso all'ultimo modello di OpenAI all'interno dell'app mobile Copilot, sul Web, in Windows e Edge come parte di Copilot per Microsoft 365 al prezzo di $ 30 per utente al mese.

Mentre i consumatori che si abbonano a Copilot Pro hanno già accesso a GPT-4 Turbo, le aziende che utilizzano Copilot per Microsoft 365 ora hanno accesso e nessun limite al numero di chat al giorno e al numero di giri per conversazione.

GPT-4 Turbo sarà disponibile in Copilot per Microsoft 365 sia per le query Web sulle informazioni pubbliche più recenti, sia per l'utilizzo su dati aziendali come query di posta elettronica, documenti, riunioni e altro ancora. L'ultimo modello di OpenAI include anche il supporto per un massimo di 300 pagine di testo in un singolo router, rendendolo ancora più capace di analizzare i documenti.