Google Discover offre un’interfaccia utente a tre colonne prima del Pixel Tablet

era google Ottimizzazione delle applicazioni proprietarie Con i miglioramenti apportati al grande schermo dall’I/O 2022, dovrebbe culminare con il Pixel Tablet. L’ultimo aggiornamento è un’interfaccia utente a tre colonne per Google Discover su tablet.

abbiamo appare già Come aggiornare Google Assistant e Discover per il tuo tablet Pixel. L’ultima modifica è già in fase di implementazione sui tablet esistenti, incluso il Samsung Tab S8 con Google App 14.2.7.26 (beta attuale).

Invece di solo due colonne di articoli, Google Discover ora ne ha una terza che fa avanzare il feed da un bordo all’altro. L’effetto schermo intero è particolarmente visibile a sinistra della schermata iniziale con uno sfondo nero, mentre il logo di Google e la tua foto personale vengono spostati negli angoli superiori.

Nel frattempo, la barra di navigazione nell’app Google ha un aspetto molto migliore senza lo spazio vuoto. Stiamo ancora aspettando che questo elemento secondario passi allo stile materiale che desideri.

Come parte di questa modifica a tre colonne, Google ora posiziona tutti gli articoli su schede con contorni sbiaditi, mentre le immagini di copertina vengono ridotte. La larghezza è identica, ma l’altezza varia da riga a riga. Questo è anche il caso dell’orientamento verticale, anche se attenersi a due colonne.

Sul Pixel Tablet, Google dovrebbe aggiungere righe di suggerimenti multimediali “dalle tue app”, come Google TV, come parte di un’esperienza leanback e uno sfondo colorato.

Altre app Google per il tuo tablet:

FTC: utilizziamo i link di affiliazione per guadagnare entrate. di più.

Dai un’occhiata a 9to5Google su YouTube per ulteriori notizie: