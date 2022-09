Scaricare l’ultimo aggiornamento per Windows 11 può aumentare la tua produttività

Microsoft ha rilasciato un file La prima grande promozione per Windows 11 Solo due settimane fa 1° anniversario del sistema operativo. L’aggiornamento migliora le funzionalità di sicurezza, produttività e accessibilità di Windows 11, nonché le funzionalità di gioco.

Può essere allettante rimandare l’installazione di un aggiornamento, soprattutto se hai un milione di schede e documenti aperti e non vuoi riavviare il computer. Ma fidati di noi: questo aggiornamento sembra valere la pena solo per i miglioramenti della produttività. Scopri di più su Nuove funzionalità di Windows 11 per il 2022.

E continua a leggere per istruzioni dettagliate su come aggiornare rapidamente il tuo dispositivo con il nuovo aggiornamento.

Come scaricare l’aggiornamento di Windows 11 2022

1. aprire Impostazioni sul tuo laptop o desktop.

2. Scegliere aggiornamento Windows dal menu sul lato sinistro dello schermo.

3. Dovresti vedere un’opzione nella parte superiore dello schermo che dice (qualcosa come) “Aggiornamento cumulativo 2022-09 per Windows 11”.

4. clic Installazioni.

5. Ti verrà quindi chiesto di riavviare il dispositivo o di pianificare un riavvio. Se sei pronto, tocca Riavvia ora.

6. Dopo aver riavviato il computer, puoi verificare che il processo sia completato facendo clic Controlla gli aggiornamenti.

Shelby Brown / CNET



