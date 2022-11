Risultati basket universitari, calendario, classifiche NCAA top 25, partite di oggi: UNC, Gonzaga in azione

Sono passati più di sette mesi da quando il Kansas si è mobilitato per battere la Carolina del Nord e conquistare il campionato nazionale a New Orleans. Ora, finalmente, sta arrivando una nuova stagione di basket universitario. La campagna 2022-23 inizia in tutto il paese lunedì, con tutte le 25 teste di serie che operano durante il giorno e la notte.

5 Baylor ha cambiato le cose all’inizio della giornata schiacciando Mississippi Valley State 117-53 dietro il contributo di 10 giocatori. L’azione inizia collettivamente la sera quando il Kentucky n. 4, n. 16 Villanova e n. 22 Michigan alle 18:30 sono i favoriti nelle partite casalinghe.

I giochi si svolgono per tutta la notte, culminando con l’UCLA n. 8 che ospita Sacramento State alle 23:30 per quella che dovrebbe essere la prima notte movimentata nei cerchi del college. Anche se non ci sono partite evidenti, stasera ci darà una prima occhiata alla maggior parte delle contendenti nazionali.

Dato che è il basket universitario – e uno sport che prospera nel mezzo delle turbolenze – non sarebbe nemmeno scioccante vedere alcuni risultati impressionanti mentre le squadre cercano di risolvere i problemi all’inizio.

CBS Sports sarà presente in ogni fase del percorso per tenerti informato sugli ultimi risultati, momenti salienti e storie d’azione per tutta la serata. Tutti i tempi sono orientali

Risultati del basket universitario, calendario

N. 5 Baylor 117, Mississippi Valley 53- un sommario

N. 4 Kentucky 95, Howard 63 – un sommario

N. 22 Michigan 75, PFW 66 – un sommario

N. 16 Villanova 81, La Salle 68 – un sommario

N. 7 Duca 71, Jacksonville 44- un sommario

No. 13 Indiana 88, Stato di Morehead 53 – un sommario

N. 11 Tennessee 75, Tennessee Tech 43 – un sommario

No. 15 Auburn 70, George Mason 52 – un sommario

N. 3 Houston 83, Colorado settentrionale 36- un sommario

N. 10 Arkansas 76 North Dakota 58- un sommario

Memphis 76, Vanderbilt 67- un sommario

N. 5 KS 89, Omaha 64 – un sommario

N. 9 Creighton 72, San Tommaso 60 – un sommario

UNC-Wilmington al numero 1 della Carolina del Nord – Rete ACC – Game Tracker

North Florida al n. 2 Gonzaga – Game Tracker

UTEP al n. 12 del Texas – Rete Longhorn – Game Tracker

Dai un’occhiata all’intero tabellone segnapunti della serata di apertura

