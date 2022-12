Classifiche di Fantasy Football per la settimana 15: Sleepers, Starts, Sit | Desmond Reeder, Chris Moore e… altro ancora

Congratulazioni se hai fatto i Playoff del Fantacalcio, e se non hai ancora iniziato, spero che tu sia pronto per la prossima settimana. Continuando il tema del Natale per divertimento nella classifica del fantacalcio della settimana 15, io e Nicole siamo andati a fare un picnic lo scorso fine settimana. Dopo lo spettacolo molto deludente di Richmond Raceway la settimana prima, abbiamo visto online i divertenti spettacoli di luci natalizie. Quindi questa settimana presento i 10 migliori che ho trovato. Potresti averne trovati/ne visti altri, quindi per favore condividi se li hai.

2022 Settimana 15 delle traversine del fantacalcio

🚨 a testa alta Questi dormono. Non imiteranno la mia classifica al 100%. Questo insegue il trend rialzista e spesso comporta più rischi.

quarto posteriore

Possibile antipasto: Desmond Reader, ATL Nella sua prima partita?! sei pazzo?! Bene, consideriamo Ryder il corridore, perché la sua abilità gli conferisce un aspetto elegante alla Daniel Jones. Può correre, ma non decollerà ogni volta. Ridder è in realtà un buon passante tascabile, e un gioco di 225 yard con 1-2 touchdown è fattibile, anche contro i Saints, e poi 40 yard in più a terra con la speranza di un touchdown veloce danno a Ridder il terreno e il rialzo. Questa tendenza al rialzo sarà nell’intervallo marginale di QB1.

correndo indietro

Possibile antipasto: Gus Edwards, PAL – Tyler Huntley sembra probabile per la settimana 15, ma non cambierà il piano di gioco dei Ravens per correre, correre e correre ancora. Sì, la difesa degli Steelers è debole, ma i 28 contrasti combinati di JK Dobbins ed Edwards sono sufficienti per rendere Edwards un discreto volatore contro i Browns e la loro mancanza di una difesa in corsa.

Mary Star Tribute: Cam Akers, lar – Per questo ho draftato Akers nei turni 4-5 – Ho saltato i playoff e ho vinto un fiocco di consolazione sulle sue spalle! È ancora molto difficile fidarsi di questa offensiva, linea offensiva interrotta, Sean McVay o persino lo stesso Akers. Tuttavia, Akers ottiene una corrispondenza positiva (Packers) ed è RB10 nelle ultime due settimane.

ampio futuro

Possibile antipasto: Alec Pierce, IND È stata una lunga attesa dal terzo al quarto punteggio a doppia cifra di Pierce (sei partite), ma è tornato importante con un 8-4-86-1 contro i Cowboys nella settimana 13. Come riportato sulle rinunce, Pierce si è un po’ inclinato su Paris Campbell, poiché Pierce è il potenziale interbase n. 2 dei Colts. Campbell è un free agent – sì, è già così vecchio – e Pearce ha il gioco più grande, il tocco più alto e il potenziale, specialmente contro la porosa difesa dei Vikings.

Possibile inizio: Elia Moore, New York – con Corey Davis messo da parte, Moore in ordine gerarchico per il coinvolgimento del bersaglio, e il ragazzo è la rivalità matura per un grande incontro. Per quest’anno, i Raiders sono l’unica squadra peggiore contro i ricevitori di slot e dalla settimana 8 sono “saltati” al 27esimo, mentre i Lions sono morti per ultimi. Finché il tempo rimane al di fuori degli anni ’30 senza pioggia, Moore gira nella quindicesima settimana. Non sembra che Zack Wilson stia iniziando ora con Mike White.

Mary Start Tribute: Chris Moore, ho A proposito di Moops (i fan di Seinfeld capiscono), se Nico Collins rimane messo da parte, puoi fare un giro su Moore se sei magro al ricevitore largo. Indipendentemente da ciò che fanno i texani come quarterback, i Chiefs sono una partita favorevole per uno, soprattutto quando spingono gli avversari a tenere il passo. Moore è stato un WR37 dalla settimana 7 con un 8.6 FPPG e ora sta spingendo per guidare la squadra in ricezione (triste, lo so).

estremità stretta

Mary Start Tribute: Dawson Knox, BUF – Se sei su Yahoo, la risposta è Jeff Driskel, che è stato elencato come un tight end dal team l’anno scorso, dandogli l’idoneità lì quest’anno. I Knox hanno avuto molti errori quest’anno, soprattutto rispetto al 2021, ma i Bills affrontano i Dolphins nella settimana 15. Questo è un altro gioco di “guardare il tempo”, ma se le cose non vanno male, i Dolphins sono settimi in il tight end dell’APA, che non è al livello dei Cardinals o dei Seahawks, ma con Gabe Davis per lo più a terra e le frustrazioni che circondano Isiah McKenzie (hanno ingaggiato Cole Beasley), Knox merita un vantaggio.

Divertimento con la classifica!

Le migliori offerte di luci di Natale

Come accennato, questa settimana vi presento la top 10 che ho trovato. Potresti averne trovati/ne visti altri, quindi per favore condividi se li hai.

Carol Beals – Grandi miglioramenti per le macchine di cronometraggio.

Holly Buon Natale – Una canzone divertente, luci divertenti, incluso uno schermo con un pupazzo di neve (Burl Ives).

Winter Wonderland / Arriva Babbo Natale – La musica natalizia di Snoop Dogg?!

pirati dei Caraibi – Non mi interessa che non sia una canzone di Natale… adoro quel tema e le luci sono fantastiche.

Danza della fata confetto – piuttosto bello anche se è techno-y/dubstep. Inoltre, immagina la bolletta elettrica!

Natale di Guerre Stellari Un’altra canzone che non è musica natalizia, ma chi si lamenta?

Spettacolo di luci natalizie – Buon assemblaggio con lampadine cantanti.

Tutto quello che voglio a Natale – Alberi e bulbi cantano piacevolmente.

Piccolo batterista – non importa questa versione di Little Dummer Boy, anche se è anche dubstep.

Il periodo più meraviglioso dell’anno – perde un po’ della sua modernità quando ho effettivamente visto questa casa, ma è ancora un lavoro impressionante per costruirla originariamente e poi scadere. Tuttavia, posso ottenere uno scatto fisso?



altri

Più luci di Star Wars!



e altro ancora!



Spettacolo di 32 minuti!



Un altro spettacolo lungo (circa un’ora)



Un altro canto delle campane



Ottimo scatto con drone di un grande campo/frutteto, ma non di Natale… credo.



Pronostici del fantacalcio della settimana 15

🚨 Attenzione 🚨 Questi possono differire dalle mie classifiche e dalle mie valutazioni I ranghi sono l’ordine in cui inizierò i giocatori Fuori contesto extra, come “Hai bisogno della funzionalità più alta, anche se è rischiosa”. Inoltre, in base a 4 TD per QB, 6 punti per sollievo e Half-PPR

Link per il download delle proiezioni

***Eccoli Non Aggiornamento domenica mattina Cordiali saluti ***

Classifiche settimana 15 di fantacalcio

🚨 Attenzione 🚨

Potremmo aver trovato una soluzione al problema dello strumento di valutazione con Fantasy Nation (tramite Football Diehards). Tutti e 3 i risultati funzionano e possono essere modificati da me (a differenza di prima), e il widget ti permetterà di scorrere su Android (browser) senza usare due dita! Sìì!

Viene aggiornato regolarmente, quindi controlla gli elenchi di blocco per la totalità.

Appunti

SF/MARE – La panchina ha fatto male e la difesa dei 49ers è stata fantastica. Ken Walker Può finire come RB1 ma il suo floor è vicino allo zero. Classificato dove rischio, ma la tua chiamata è al rialzo/rischio.

– La panchina ha fatto male e la difesa dei 49ers è stata fantastica. Può finire come RB1 ma il suo floor è vicino allo zero. Classificato dove rischio, ma la tua chiamata è al rialzo/rischio. Non tutto – Meteo: preoccupazione moderata finora (basso -30 con un po’ di vento) ma nessun “must-have” dato il valore che le opzioni di gioco di passaggio sono già qui.

– Meteo: preoccupazione moderata finora (basso -30 con un po’ di vento) ma nessun “must-have” dato il valore che le opzioni di gioco di passaggio sono già qui. MIA/BUF – Meteo: possibili rovesci di neve, che abbasseranno il livello di gioco. Tuttavia, non stai fermo Josh Allen E il Stephen Diggs E il Collina di Terek . Altri nel gioco del passaggio discuteranno… se nevica. Jeff Wilson Ora indietro, in movimento Rahim Mostert giù un po’.

– Meteo: possibili rovesci di neve, che abbasseranno il livello di gioco. Tuttavia, non stai fermo E il E il . Altri nel gioco del passaggio discuteranno… se nevica. Ora indietro, in movimento giù un po’. PHI/CHI – meteo: quasi nessuna preoccupazione; appena sotto i 30°C. Dallas Goedert Al momento, è declassato a Devonta Smith .

– meteo: quasi nessuna preoccupazione; appena sotto i 30°C. Al momento, è declassato a . DET/NYJ – Meteo: nessuna vera preoccupazione come gli anni ’30 superiori … tranne il diavolo di una dissolvenza Jared Goff all’aria aperta. anche, D’Andrea Swift Non ha (ancora) una valutazione degli infortuni e l’ha visto solo due volte (settimana 1 e 13, quando ha giocato partite importanti). Aggiornato per Zack Wilson ferisce la maggior parte degli aerei.

– Meteo: nessuna vera preoccupazione come gli anni ’30 superiori … tranne il diavolo di una dissolvenza all’aria aperta. anche, Non ha (ancora) una valutazione degli infortuni e l’ha visto solo due volte (settimana 1 e 13, quando ha giocato partite importanti). Aggiornato per ferisce la maggior parte degli aerei. NE/BT – Ramonder Stephenson Sembra che possa giocare ed è tornato con esso Damien Harris che si riflette nelle valutazioni.

– Sembra che possa giocare ed è tornato con esso che si riflette nelle valutazioni. cin/tb – Attesa rischiosa T. Higgins anche con la sua pratica ( Tyler Boyd Inoltre) dato 1) la scorsa settimana e 2) sono le 16:00.

– Attesa rischiosa anche con la sua pratica ( Inoltre) dato 1) la scorsa settimana e 2) sono le 16:00. NYG/WSH – Sarò Barkley Pratica, ma le opzioni di backup sono ancora poche nel Sunday Night Football e la difesa dei Chiefs è solida.

(Foto di Rich Gresley/Icon Sportswire via Getty Images)