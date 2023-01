Jalen Hurtz non è inclusa nel rapporto sugli infortuni stimati degli Eagles prima della partita dei Giants

il Aquile di Filadelfia Hanno pubblicato il loro primo rapporto ufficiale sugli infortuni il martedì prima della partita di playoff del round di divisione contro l’UCLA Giganti di New York.

Si noti che questo rapporto è una stima perché il team ha condotto un walk-through piuttosto che una normale pratica.

La grande novità è che Jalen Hurts non era affatto nel rapporto.

bel voto!

Questo sviluppo non è stata una sorpresa completa. Nick Siriani ha detto che Hurtz sarebbe stato pieno. Tuttavia, questo caso segna la prima volta che Hurts non è stato incluso nel rapporto da quando ha subito un infortunio alla spalla il 18 dicembre.

Altri giocatori importanti non elencati includono: Josh Sweet e Miles Sanders.

Sweat ha saltato la partita degli Eagles nella settimana 18 dopo essere stato messo da parte per un infortunio al collo nella settimana 17. Parlando con i giornalisti durante la sua settimana di addio, Sweet ha detto che avrebbe giocato contro i Giants.

Sanders è stato limitato ad alcuni primi allenamenti nelle ultime settimane della stagione regolare a causa di un problema al ginocchio. È bello non vederlo affatto elencato qui.

Gli Eagles hanno indicato un giocatore come “non partecipante”: Avente Maddox.

Sembra che Maddox stia per saltare la partita di questa settimana. Non essendo mai stati messi in riserva per infortuni, gli Eagles sembrano avere qualche speranza che possa essere in grado di giocare nel Campionato NFC Gioco. Cioè, supponendo che gli Eagles siano arrivati ​​lì.

Con la tendenza di Maddox a stare fuori, usa il personaggio di CJ Gardner-Johnson degli Eagles come cornerback quando non sta già giocando sul sicuro. Annunci personali di Red Blankenship per sostituirlo nel back-end quando CJGJ si sposta nello slot.

Gli Eagles includevano tre giocatori all’interno di un ingresso limitato: Lynn Johnson, Linval Joseph e Robert Quinn.

Johnson dovrebbe affrontare un grave infortunio all’inguine. Resta da vedere quanto riuscirà a resistere. Nessuno può dubitare della tenacia di Johnson, ma ci si può preoccupare che la situazione stia diventando inaccettabile per lui. Jack Driscoll dovrà essere pronto a giocare il contrasto giusto se Johnson esce dal gioco.

L’infortunio al polpaccio di Joseph è un nuovo sviluppo. Avrebbe dovuto prenderlo nella settimana 18. Gli Eagles probabilmente eseguono il contrasto difensivo veterano per portarlo a sabato.

Quinn è andato in riserva per infortuni con un intervento chirurgico al ginocchio in artroscopia, ma ora è elencato con un problema alla schiena. Quinn non si è allenato durante il bye della scorsa settimana. È probabile che giocherà questo fine settimana.

Rapporto sugli infortuni di Eagle a Filadelfia (martedì)

non ha partecipato

CB Avonte Maddox (punta)

Partecipazione limitata

OT Lynn Johnson (coscia)

DT Linval Joseph (vitello)

Dee Robert Quinn (di nuovo)

Rapporto sugli infortuni dei New York Giants (martedì)

Martedì i Giants hanno fatto uno sciopero poiché hanno giocato solo domenica.

Jason Pinnock è stato elencato come DNP dopo essere stato preso e ricoverato in ospedale durante la vittoria della Wild Card dei Giants. Pinnock ha giocato il terzo maggior numero di scatti di qualsiasi sicurezza dei Giants in questa stagione. Era un giocatore per loro. All’inizio della settimana, sembra che stia per saltare la partita di sabato.

I giocatori dei Giants, che sono elencati in una voce limitata, sembrano essere buone scommesse per adattarsi a questo fine settimana. Di quel gruppo, Adoree ‘Jackson è particolarmente incluso con un problema alla schiena dopo aver saltato sette partite in precedenza per un infortunio al ginocchio. Aziz Ogullari, il secondo licenziamento dei Giants, sembra avere una possibilità di giocare nonostante abbia subito una batosta domenica.

non ha partecipato

Jason Pinnock (pancia)

Partecipazione limitata

DB Landon Collins (caviglia)

WR Isaiah Hodgins (caviglia)

CB Adoree ‘Jackson’ (retro)

Julian Love (bicipite femorale)

CB Fabien Moreau (anca)

De Aziz Ogullari (quadruplo)