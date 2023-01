Apple conferma ulteriori problemi per gli acquirenti di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

Aggiornamento 01/17 di seguito. Questo post è stato originariamente pubblicato il 14 gennaio

I modelli iPhone 14 Pro e Pro Max soffrono di uno strano problema causato da esso Linee orizzontali che lampeggiano sui loro schermi. Apple ha ora confermato il problema e ha rivelato che sta lavorando a una soluzione.

In un memo interno di Apple che vede Voci Macche ho controllato, la società ammette che i clienti possono “segnalare che quando accendono o sbloccano i loro telefoni, vedono brevemente delle linee orizzontali lampeggiare sullo schermo”.

I problemi per gli acquirenti di iPhone 14 e iPhone 14 Pro continuano a crescere… NurPhoto tramite Getty Images

Fondamentalmente, Apple ha escluso un difetto hardware che potrebbe aver innescato il richiamo, affermando nella nota che è “a conoscenza del problema e aggiornerà presto il software per risolvere il problema”.

Quando è “presto”? La risposta ovvia sembra essere iOS 16.3, che è attualmente in beta test, ma sembra improbabile. Questo importante aggiornamento è appena entrato nella sua seconda beta pubblica e Apple di solito rilascia da quattro a sei beta più un “Release Candidate” prima del lancio. Pertanto, non mi aspetto che iOS 16.3 arrivi prima della fine di febbraio.

Molto probabilmente, è iOS 16.2.1. Mentre iOS 16.2 è stato relativamente stabile, ci sono ancora dei bug Lancio turbolento di iOS 16, che Apple affronta in una serie di rilasci di “punti minori”. È raro che Apple esegua pubblicamente il beta test degli aggiornamenti dei punti minori, quindi una correzione personalizzata può essere rilasciata non appena l’azienda è pronta.

Aggiornamento 16/01: in un nuovo rapporto, Voci Mac Afferma che “un gran numero di bug” è stato segnalato dai proprietari di iPhone con iOS 16 e alcuni di essi sono specifici per la gamma iPhone 14. Questi includono risposta lenta della tastiera, blocchi della fotocamera e anomalie dell’interfaccia utente (Alcuni di loro sono davvero strani) e altro ancora. Il rapporto è collegato a numerosi reclami su Reddit, forum e social media.

MacRumors cita anche i commenti di tre influenti YouTuber tecnologici, i cui tweet su iOS 16.2 – l’ultima versione di iOS 16 – e sui modelli di iPhone 14 hanno guadagnato slancio nelle ultime 48 ore. “Sempre più persone continuano a dirmi tutti i problemi con iOS 16.2” cinguettio Aaron Zollow di Zollotech. “Spero che avremo presto una grossa correzione di bug. Lo sentiamo di più ogni giorno.”

un votazione Secondo Rjey Tech, il 44% dei possessori di iPhone ha segnalato più arresti anomali delle app dall’aggiornamento a iOS 16.2, mentre Tom “The Tech Chap” Honeyands cinguettio che “iPhone 14 pro max è l’iPhone più potente che uso da molto tempo… sono solo io?? (iOS 16.2)” e ha ricevuto migliaia e centinaia di risposte che confermavano i suoi sospetti.

Apple ha del lavoro da fare e con iOS 16.3 ancora a poche settimane dal rilascio, mi aspetto che iOS 16.2.1 venga rilasciato prima piuttosto che dopo.

Aggiornamento 17/01: fonti mi hanno detto che Apple sta lavorando a una correzione per il bug delle linee orizzontali, che mirano a rilasciare nell’aggiornamento iOS 16.2.1 il prima possibile. La società sta anche cercando di risolvere molti altri problemi di iOS 16.2 come priorità, ma eventuali ritardi lo spingeranno a iOS 16.3, che dovrebbe essere lanciato il mese prossimo.

iOS 16.3 è una major release, che aggiunge importanti nuove funzionalità. Questi includono l’incorporazione di opzioni di parcheggio nelle vicinanze in Apple Maps, miglioramenti dell’usabilità per le chiamate SOS di emergenza, supporto per chiavi di sicurezza di terze parti invece dell’autenticazione a due fattori e nuove notifiche per HomePod Handoffs.

L’ultimo di questi arriverà probabilmente prima del primo nuovo HomePod di Apple dal 2020, Mark Gurman di Bloomberg aprire Ieri dovrebbe “arrivare abbastanza presto”. I dettagli rimangono insolitamente scarsi per quello che sembra essere un prodotto imminente, con voci che affermano che sostituirà l’HomePod originale, piuttosto che essere un aggiornamento del nuovo HomePod Mini, ma poco altro si sa.

iPhone 14 Pro interessato dalle nuove linee orizzontali visualizza un errore Inferno

L’iPhone 14 Pro e il Pro Max stanno entrambi iniziando ad avere una vita buggy. Per coloro che tengono il conto, puoi aggiungere questo problema di visualizzazione all’elenco delle inclusioni Problemi di attivazione di iMessage e FaceTimeE Errori di CarPlay, migrazione dei dati ed iCloudE Gli obiettivi della fotocamera vibranoE Riavvio casualeE Glitch della schermata di blocco e Dynamic Island e consumo eccessivo della batteria.

Insieme a Emozionanti perdite di iPhone 15 Già mostrando, chiunque sia ancora seduto sul recinto potrebbe preferire spingere i propri aggiornamenti di una generazione oltre. Ma per i possessori di iPhone 14 Pro e Pro Max, almeno sai che l’ultima di una lunga serie di correzioni non è lontana.

