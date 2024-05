Tango Gameworks ha mostrato una nuova parte di Hi-Fi Rush prima della sua improvvisa chiusura – rapporto

Secondo un nuovo rapporto, Tango Gameworks stava promuovendo un seguito di Hi-Fi Rush e voleva assumere ulteriori dipendenti prima della sua improvvisa chiusura. Bloomberg un report.

Il rapporto, che fa più luce sulle chiusure di Tango Gameworks e dello sviluppatore di Redfall Arkane Austin, afferma che la leadership di Xbox riteneva che il sistema complessivo dello studio fosse “troppo scarso”, con il capo Matt Booty che lo avrebbe paragonato al “burro di arachidi sul pane”. ”

IGN ha dato per la prima volta la notizia della chiusura martedì insieme a un rapporto secondo cui Arkane Austin stava lavorando al DLC per Redfall prima della chiusura.

Secondo quanto riferito, Tango Gameworks voleva produrre un seguito di Hi-Fi Rush prima che chiudesse.

Sebbene non sia stato rivelato molto sul seguito proposto, Tango Gameworks ha cercato di assumere personale aggiuntivo nonostante la partenza del fondatore Shinji Mikami nel 2023. Xbox ha precedentemente descritto Hi-Fi Rush come “un successo per noi e i nostri giocatori in ogni misura”. e le principali previsioni. “.

Tango Gameworks non è stato l’unico studio a prendere in considerazione un nuovo gioco. Sembra che Arkane Austin volesse tornare alle sue radici con un nuovo coinvolgente gioco di simulazione per giocatore singolo, secondo il rapporto. Arkane Austin è meglio conosciuta per il suo lavoro su Prey, che è diventato uno dei preferiti dai fan dopo il suo lancio roccioso nel 2017.

In un tweet successivo, il giornalista Jason Schreier ha chiarito che entrambi i progetti sono ancora in fase demo e quindi considerati lontani anni. Entrambi gli studi alla fine chiusero insieme allo sviluppatore di Mighty Doom Alpha Dog Games, mentre Roundhouse Studios fu assorbito da ZeniMax Online Studios. Secondo quanto riferito, Xbox non ha ancora tagliato i costi in quanto offre un’indennità di fine rapporto ai dipendenti ZeniMax che scelgono di accettare l’acquisizione volontaria.

Sia il presidente di ZeniMax Studios Gil Braff che Matt Botti hanno attribuito le chiusure al desiderio di consolidarsi e concentrarsi maggiormente su un minor numero di progetti.

“È difficile supportare nove studi in tutto il mondo con un team centrale debole che ha una serie sempre crescente di cose da fare”, ha detto Braff in una riunione del municipio. “Penso che stessimo per essere rovesciati.”

Xbox ha tagliato significativamente i suoi studi per gran parte dell’anno, compresi grandi tagli ad Activision Blizzard a gennaio. I tagli hanno suscitato shock e rabbia in tutto il settore dei giochi, che è stato scosso dai licenziamenti nel corso del 2023 e del 2024. Il presidente di Arkane Lyon Dinga Bakaba è stato tra coloro che hanno criticato Xbox per chiudere martedì, chiedendo ai dirigenti di non gettare animatori e animatori in “manovre da febbre dell’oro”.

Voglio solo dire che amo così tanto tutte le persone nelle curve di Austin. Grandi momenti, momenti difficili, ne abbiamo passate tante insieme. Naturalmente, la notizia di oggi è terribile per tutti noi. Il tuo talento ti solleverà e farò tutto il possibile per aiutarti. – Harvey Smith (@Harvey1966) 7 maggio 2024

Secondo un rapporto di L il bordo, c’è incertezza su cosa riserva il futuro a Xbox con il rallentamento di Game Pass e il calo delle vendite di Xbox. Senua’s Saga: Hellblade II, la cui uscita è prevista per il 21 maggio È stato brevemente promosso in un tweet mercoledì, ma per il resto ha ricevuto poca pubblicità. Secondo quanto riferito, Xbox sta anche valutando la possibilità di aumentare nuovamente il prezzo di Xbox Game Pass Ultimate poiché considera di inserire Call of Duty nel servizio.

Nel frattempo, gli sviluppatori stanno lottando per rimettere insieme i pezzi, con l’ex sviluppatore di Arkane Austin Harvey Smith tra coloro che hanno elogiato gli studi chiusi. “Voglio solo dire che amo così tanto tutte le persone nelle curve di Austin. Abbiamo passato momenti belli e momenti difficili insieme”, ha scritto. “Naturalmente, la notizia di oggi è terribile per tutti noi. Il tuo talento ti solleverà e farò tutto il possibile per aiutarti.”

Kat Bailey è la direttrice delle notizie di IGN e co-conduttrice di Nintendo Voice Chat. Hai qualche consiglio? Inviale un messaggio diretto a @the_katbot.