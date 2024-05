Natalie Elphicke: deputata conservatrice abbandona il partito laburista per il suo attacco a Rishi Sunak

Scritto da Becky Morton

Reporter politico

8 maggio 2024, 12:09 GMT Aggiornato 3 ore fa

La deputata conservatrice Natalie Elphicke ha disertato passando al Labour, affermando che il Partito conservatore è “diventato sinonimo di incompetenza e divisione”.

In una dichiarazione rilasciata all’inizio dei PMQ, il deputato di Dover ha affermato che i fattori chiave nella sua decisione sono stati l’alloggio e la sicurezza delle frontiere.

Rishi Sunak è stato accusato di aver fatto “false promesse” e di aver abbandonato gli impegni chiave.

Il Labour manterrà il suo attuale candidato a Dover e Deal alle prossime elezioni generali e la Elphicke si dimetterà.

Questo collegio elettorale sostituisce Dover, dove la signora Elphick ha ricevuto una maggioranza di 12.278 voti alle ultime elezioni, dopo i cambiamenti di confine.

Il ministro conservatore dei trasporti Huw Merriman si è detto “assolutamente stupito” dalla defezione e ha accusato la Elphicke di essere “opportunista”, mentre altri parlamentari conservatori si sono detti sorpresi perché la Elphicke apparteneva all’ala destra del loro partito.

Nelle scene drammatiche, le interrogazioni del Primo Ministro sono iniziate alla Camera dei Comuni quando la Elphick ha attraversato la sala per sedersi dietro il leader laburista Sir Keir Starmer.

C’era stupore e confusione tra molti sui banchi conservatori.

La notizia è stata annunciata solo a mezzogiorno e molti parlamentari conservatori non si sono accorti che il loro ex collega era seduto di fronte a loro – direttamente dietro Sir Keir, e quindi nella telecamera mentre parlava – e non accanto a loro.

Sir Keir le ha dato il benvenuto alla cerimonia e ha chiesto a Sunak “a cosa serve questo governo fallito che vacilla” quando “il deputato conservatore di Dover, in prima linea nella crisi delle piccole imbarcazioni, ha detto che non ci si può fidare del Primo Ministro ai nostri confini ed è unendosi a noi”. esaurimento”.

Dover è il punto di arrivo di molte persone che attraversano la Manica su piccole imbarcazioni.

La Elphicke ha affermato nella sua dichiarazione che il governo di Sunak “non è riuscito a mantenere i nostri confini sicuri e protetti”, con vite perse nella Manica e piccole imbarcazioni che hanno raggiunto “livelli record”.

Lo scorso aprile, Lady Elphic Ha scritto in un articolo per il quotidiano Express Il partito laburista “non ha un piano proprio per contrastare l’immigrazione clandestina” e ha descritto il piano del governo in Ruanda come “leader a livello mondiale”.

Tuttavia, recentemente ha affermato di temere che la legislazione volta a rilanciare il programma non fermerebbe le piccole traversate in barca e ha suggerito che un accordo di rimpatrio con la Francia sarebbe più efficace.

Alla domanda se avesse cambiato idea sulle politiche di immigrazione del Labour, la Elphick ha detto che Sunak non ha fermato le piccole traversate in barca e che il Labour affronterà la questione.

Sia il deputato che il laburista hanno insistito che non le era stato offerto un titolo nobiliare per disertare, ma le sarebbe stato assegnato un ruolo laburista non retribuito di consulenza al partito sulla politica abitativa.

Molteplici fonti affermano che i membri laburisti, responsabili dell’applicazione della disciplina, hanno espresso preoccupazione per l’accettazione della Elphick nel partito, sebbene il Labour lo abbia negato.

L’ex leader laburista Lord Kinnock ha dichiarato a The Week in Westminster di BBC Radio 4: “Penso che dobbiamo essere in qualche modo selettivi su chi ammettere nel nostro partito perché è una chiesa molto ampia ma le chiese hanno muri e ci sono confini”.

Ha detto che la Elphick doveva decidere se era “impegnata nel programma e nei principi del Partito Laburista”.

La Elphick è stata eletta nel 2019, prendendo il posto di Dover detenuto dal suo allora marito Charlie Elphick.

Dopo la sua condanna, ha rilasciato un’intervista affermando che le accuse erano “false” e che era stato punito per essere “affascinante, ricco, attraente e di successo”.

La deputata laburista Sarah Champion ha espresso riserve su “alcune delle cose che la signora Elphick ha detto in difesa del suo ex marito dalle accuse di violenza sessuale”, che ha detto alla BBC Radio Sheffield “non sono affatto d’accordo con me”.

Un portavoce del leader laburista ha detto: “Tutte queste questioni sono state affrontate in precedenza in parlamento e in pubblico”.

La Elphicke, che ha sostenuto Liz Truss nella competizione per la leadership conservatrice del 2022, era alla destra del Partito conservatore e membro del gruppo di ricerca europeo favorevole alla Brexit.

La decisione di Sir Keir di accoglierla nel Partito Laburista è stata criticata da alcuni a sinistra del suo partito, soprattutto da quando Diane Abbott e Jeremy Corbyn rimangono sospesi dal Partito Laburista parlamentare.

Il gruppo di sinistra Momentum ha affermato: “Questo conservatore di estrema destra non dovrebbe avere posto in un partito laburista degno di questo nome”.

“Parla molto di Keir Starmer perché la accoglie a braccia aperte, lasciando Diane Abbott fuori al freddo.”

Per quanto riguarda gli alloggi, la Elphick ha affermato che il governo “non è riuscito a costruire le case di cui abbiamo bisogno” e ha “tradito” affittuari e inquilini non mantenendo le promesse di porre fine agli sfratti senza colpa e alla demolizione degli affitti dei terreni.

“Quando sono stata eletta nel 2019, il Partito conservatore occupava il centro della politica britannica”, ha affermato.

“Da allora, molte cose sono cambiate”, ha aggiunto il neo-primo ministro [Boris Johnson] Fu estromesso da un colpo di stato guidato dal non eletto Rishi Sunak.

“Sotto Rishi Sunak, i conservatori sono diventati sinonimo di incompetenza e divisione. Il terreno centrale è stato abbandonato e gli impegni chiave del manifesto del 2019 sono stati abbandonati”.

Al contrario, ha affermato che il Labour è “cambiato radicalmente” dal 2019 e ora “occupa il centro della politica britannica”.