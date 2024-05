I Knicks perderanno Mitchell Robinson per la postseason a causa di un infortunio alla caviglia

Un altro infortunio ha colpito i New York Knicks.

Mitchell Robinson ha un “infortunio da stress” alla caviglia sinistra e sarà fuori per almeno sei-otto settimane, ha annunciato martedì la squadra. Non tornerà in questa stagione.

Lo storico centro dei Knicks, che ha armeggiato durante Gara 1 della vittoria per 121-117 del secondo turno di New York sugli Indiana Pacers, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla stessa caviglia all’inizio di dicembre. È entrato e uscito dalla formazione da quando ha subito una distorsione durante una serie di playoff al primo turno contro i Philadelphia 76ers.

Robinson ha visitato l’équipe medica dopo l’allenamento di martedì ed è stato sottoposto ai test più tardi nel pomeriggio che hanno evidenziato un infortunio da stress, ha detto una fonte della lega. Il piano ora è quello di evitare un intervento chirurgico e riabilitare l’infortunio, ha detto la fonte.

L’assenza di Robinson mette più pressione sul centro titolare della squadra, Isaiah Hardenstein, che è entrato in prima divisione quando Robinson si è infortunato per la prima volta a dicembre. Achiua, che ha sostituito durante gli infortuni passati di Robinson, servirà ancora una volta come centro di backup.

Robinson era nel bel mezzo di una stagione di carriera prima di subire il suo primo infortunio alla caviglia in inverno, giustificando la sua prima apparizione in All-Defensive mentre guidava l’NBA in ogni statistica immaginabile di rimbalzo offensivo. Il suo dominio nell’area pitturata divenne parte dell’identità dei Knicks. I dribblatori non riuscivano ad arrivare al canestro mentre bloccava i tiri o fermava i pick-and-roll, e non riuscivano a tenerlo lontano dal tabellone.

I Knicks sono la migliore squadra di rimbalzi offensivi della NBA. Con Robinson il tutto è salito ad un altro livello.

Ora, una tendenza sfortunata sta sferrando il colpo finale.

Gli infortuni alla caviglia di Robinson continuano a comparire. Si è infortunato per la prima volta alla caviglia sinistra l’8 dicembre contro i Boston Celtics. Durante l’intervallo è stato sottoposto a una radiografia e i medici gli hanno dato il permesso di tornare. Ma ha giocato solo i primi quattro minuti del terzo quarto, lottando con evidenti disagi, ed è uscito definitivamente. Ha subito un intervento chirurgico pochi giorni dopo.

La preoccupazione al suo ritorno il 27 marzo era il suo condizionamento. Robinson non ha potuto correre e saltare per la maggior parte del suo tempo libero, quindi i Knicks lo hanno mantenuto con rigide restrizioni sui minuti per le sue prime otto partite. Nella nona, penultima partita della stagione regolare, ha messo a segno 25 minuti, a quel punto aveva giocato più di quattro mesi.

Nella partita successiva, Robinson si è aggravato nuovamente la caviglia e ha dovuto saltare il secondo tempo. Diventa un tema.

È tornato per la prima partita dei playoff dopo aver giocato 31 minuti in Gara 1, ma si è infortunato nuovamente alla caviglia durante Gara 3. Non è chiaro se il centro di Filadelfia Joel Embiid si sia infortunato mentre era fuori. Ai piedi di Robinson, è stato abbattuto per un fallo fatale-1.

Robinson ha saltato la partita successiva. È tornato a giocare 25 minuti nella sconfitta in Gara 5 contro i Sixers. I Knicks hanno messo fine alla serie di vittorie consecutive una partita dopo. Nelle ultime due gare Robinson ha privilegiato il lato sinistro.

Le lesioni da stress sono solitamente causate da un uso eccessivo.

Robinson ha inviato due tweet dopo l’annuncio del suo infortunio di fine stagione.

“È così f… come se non sapessi nemmeno cosa dire in questo momento!” Prima lettura.

Il follow-up è arrivato in pochi minuti.

“Non è finita!” Leggi il tweet. “Avrò la mia vendetta”.

Ha cancellato il secondo post poco dopo averlo pubblicato.

Robinson non è il primo giocatore dei Knicks ad abbandonare la formazione.

L’attaccante dell’All-Star Julius Randle ha subito una lussazione alla spalla a fine gennaio e da allora non ha più giocato. Ha provato a riabilitare l’infortunio, ma ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico ad aprile.

Bojan Bogdanovic si è infortunato alla gamba sinistra durante la serie dei Knicks-76ers quando l’ala del Filadelfia Nicolas Badum è caduto accidentalmente sul piede di Bogdanovic mentre inseguiva una palla vagante. L’attaccante 35enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di fine stagione la scorsa settimana.

La rotazione dei Knicks si è già ridotta.

L’allenatore Tom Thibodeau ha utilizzato solo sette giocatori nelle ultime due partite della serie 76ers. In Gara 1 contro i Pacers, ha sostituito Bogdanovic con Achiua e ne ha utilizzati otto. Ora, Achiuwa presumibilmente scivolerà al posto del centro di backup. Se Thibodeau continua con la rotazione di otto uomini, Alec Burks, che ha faticato dopo che i Knicks lo hanno acquisito dai Detroit Pistons a metà stagione, diventa l’opzione più ovvia.

Robinson ha segnato una media di 5,6 punti, 8,5 rimbalzi e 1,1 stoppate in 24,8 minuti durante la stagione regolare. Ha segnato una media di 2,8 punti, 6,8 rimbalzi e 1,2 stoppate in 19,1 minuti nella postseason.

(Foto in alto: Sarah Stier/Getty Images)