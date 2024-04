Le vendite di lingotti d'oro sono in aumento presso Costco. Perché?

Per chi acquista oro per la prima volta, Costco offre familiarità e convenienza, Mr. Ha detto Adatiya.

“Lo rendono conveniente”, ha detto. “Le persone possono fisicamente entrare e prenderlo, tutto qui, per aprire un conto e acquistare azioni d'oro.”

Quanto profitto ne ricava Costco?

Forse non molto.

Dato il prezzo e le spese di spedizione, “potrebbe essere un business molto meno redditizio”, hanno scritto martedì gli analisti di Wells Fargo in una nota ai clienti.

Costco ha venduto 100 milioni di dollari in oro nel primo trimestre, ovvero nei tre mesi terminati il ​​30 settembre dello scorso anno, ha affermato il sig. Kelanti ha detto in un programma. Chiamata sugli utili di dicembre. Tuttavia, da allora tali vendite sono aumentate e ora potrebbero aggirarsi tra i 100 e i 200 milioni di dollari al mese, il che potrebbe aumentare le cifre di vendita dell’1%.

“La ragione per cui l'abbiamo visto è che per loro diventa un grande contributo alle vendite”, ha affermato Edward Kelly, amministratore delegato della ricerca azionaria presso Wells Fargo. “Non è che 100 o 200 milioni di dollari al mese siano tanti per Costco, ma è un business nuovo e non avevano quell'attività l'anno scorso.”