Rivian e Lucid sono a nuovi minimi mentre Ford taglia i prezzi per rispondere alle preoccupazioni dei fan sui veicoli elettrici

(Bloomberg) – Le azioni della startup di veicoli elettrici Rivian Automotive Inc. hanno chiuso in ribasso. e Lucid Group Inc. ai minimi storici giovedì dopo che Ford Motor Co. ha tagliato i prezzi per il suo camioncino elettrico.

La guerra dei prezzi dei veicoli elettrici a livello di settore è una delle principali preoccupazioni per gli investitori, poiché incide sui margini. Per le startup non redditizie come Rivian e Lucid, ciò minaccia di ritardare ulteriormente la tempistica per quando inizieranno a fare soldi.

Le azioni di Rivian hanno chiuso in ribasso del 6,8% a $ 9,57, scendendo al di sotto del livello psicologico chiave di $ 10 per la prima volta da quando sono state quotate in borsa nel novembre 2021. Le azioni di Lucid sono scese del 5,7% a $ 2,50, anche la chiusura più bassa di sempre.

La domanda di veicoli elettrici ha subito un rallentamento dalla fine del 2023. Le case automobilistiche su tutta la linea, sia Tesla Inc. O le vecchie case automobilistiche come Ford o General Motors, che abbassano i prezzi delle loro auto nel tentativo di aumentarne le vendite. Le recenti consegne di Tesla nel primo trimestre, che sono notevolmente rimaste indietro rispetto alle aspettative, suggeriscono che il settore potrebbe non essere ancora fuori pericolo e ulteriori tagli dei prezzi potrebbero essere all’orizzonte.

Gli ultimi piani di Ford alimentano ulteriormente queste preoccupazioni.

“I rapporti secondo cui Ford sta tagliando i prezzi dell'F-150 Lightning EV stanno inviando onde d'urto attraverso il mercato dei veicoli elettrici, con un impatto particolare su Rivian e Lucid”, ha affermato l'analista di Bloomberg Intelligence Steve Mann. “Entrambe le startup si trovano ad affrontare sfide che potrebbero essere esacerbate da un’altra tornata di riduzioni dei prezzi dei veicoli elettrici, che potrebbero erodere i margini di profitto e le riserve di liquidità in un momento in cui hanno bisogno di risparmiare liquidità”.

