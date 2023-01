Marc Benioff di Salesforce accenna a ulteriori potenziali licenziamenti

Marc Benioff, Co-CEO di Salesforce.com Inc. , tra le tavole rotonde del secondo giorno del World Economic Forum a Davos, in Svizzera, il 24 maggio 2022.

Marco Benioff, Forze di vendita Il co-fondatore e futuro amministratore delegato unico, ha segnalato in una riunione plenaria giovedì che potrebbe essere in arrivo un ulteriore ridimensionamento, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

L’incontro virtuale è arrivato il giorno dopo che Salesforce lo ha annunciato Tagliare il 10% dei posti di lavoro, raggiungere più di 7.000 posti di lavoro. Dopo ore, Amazzonia detto così Il numero dei dipendenti è diminuito di 18.000 unità. Le aziende tecnologiche stanno tagliando la loro forza lavoro per la prima volta da anni poiché prevedono una crescita più lenta, tassi di interesse più elevati e una potenziale recessione.

Benioff ha espresso preoccupazione per la produttività in alcune parti dell’organizzazione di vendita. Circa la metà degli account executive di Salesforce ha portato a termine oltre il 95% degli affari, ha detto ai dipendenti, secondo due persone che hanno partecipato tramite video. Un’altra persona ha detto che l’incontro era programmato per un’ora ma è durato più di due ore.

Benioff ha affermato che la mancanza di produttività è in gran parte dovuta ai nuovi account executive, ha detto un partecipante alla CNBC.

fortuna Ho accennato prima all’incontro.

Durante la pandemia e negli anni che l’hanno preceduta, Salesforce si è espansa rapidamente con l’aumentare dell’adozione del cloud. L’azienda ha alimentato la sua crescita in parte attraverso importanti acquisizioni come Slack e Tableau.

Ora Salesforce sta diminuendo mentre le entrate crescono rallentare E mentre affronti Investitore attivo Preoccupato per la leva operativa. A novembre, il co-CEO Brett Taylor, considerato l’erede apparente di Benioff, ha annunciato la sua nomina. partenza precipitosa Dopo un anno di condivisione del lavoro senior. Dovrebbe partire a fine gennaio.

Il mese scorso, Benioff ha inviato un messaggio Slack a tutti i dipendenti che lo chiedevano Modi per rendere i nuovi dipendenti più produttivi. Benioff, durante l’incontro di giovedì, ha espresso la sua insoddisfazione per le notizie emerse dai media in merito alle sue affermazioni.

Secondo uno dei presenti, Benioff ha affermato: “Uno dei nostri valori fondamentali è la fiducia”.

La persona ha detto che Benioff ha impiegato molto tempo per rispondere a una risposta su cosa riserva il futuro a Salesforce.

Salesforce non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

