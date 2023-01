Il James Webb Space Telescope vede la Via Lattea simulare 11 miliardi di anni fa

Il James Webb Space Telescope continua a sorprenderci.

Uno dei principali vantaggi di Telescopio spaziale James Webb (JWST) è la sua capacità di scavare nel passato. Guardando nella porzione infrarossa dello spettro elettromagnetico, è in grado di vedere la luce che ha impiegato miliardi di anni per raggiungerci, allungata dall’azione di Espandere l’universo lungo il suo viaggio.

Gli occhi specializzati di JWST sull’universo hanno recentemente rivelato un’altra sorpresa: più galassie che sembrano le nostre via Latteama da 8 a 11 miliardi di anni fa, quando l’universo era molto più giovane.

Nuova ricerca descritta in a Dichiarazione dell’UT Austin (Si apre in una nuova scheda) Visualizza le note da JWST Indagine scientifica sulla prima pubblicazione dell’evoluzione cosmica (Si apre in una nuova scheda) Le galassie colonnari, linee rette di stelle che vanno dal centro delle galassie ai loro dischi esterni, sono visibili in questo momento nel giovane universo. Secondo la dichiarazione, questa scoperta potrebbe “richiedere agli scienziati di migliorare le loro teorie sull’evoluzione delle galassie”.

“Ho dato un’occhiata a questi dati e ho detto: ‘Stiamo abbandonando tutto il resto!'”, ha detto nel comunicato Sharda Jogi, astronomo dell’Università di Austin. ‘.

Questa è la prima volta che le barre stellari sono state osservate in galassie così giovani, sfidando gli attuali modelli di come le galassie si formano e crescono. Possono anche aiutare gli astronomi a rispondere a domande sulle galassie, ad esempio quanto sono massicce buchi neri Al centro delle galassie crescono e come le galassie ottengono abbastanza materiale per formare stelle nei loro centri, noto come problema della catena di approvvigionamento.

“Per questo studio, stiamo esaminando un nuovo sistema in cui nessuno ha utilizzato questo tipo di dati o condotto prima questo tipo di analisi quantitativa”, ha aggiunto l’autore principale Yuxin Guo. “Quindi tutto è nuovo. È come entrare in una foresta in cui nessuno è mai stato prima.”

Jogee ha aggiunto che queste barre stellari potrebbero “risolvere il problema della catena di approvvigionamento galattico”.

“Proprio come abbiamo bisogno di portare le materie prime dal porto alle fabbriche dell’entroterra che realizzano nuovi prodotti, una barra trasporta vigorosamente il gas nella regione centrale dove il gas viene rapidamente convertito in nuove stelle da 10 a 100 volte più velocemente del normale nel resto del la galassia”, ha spiegato Jogee.

La scoperta è un’ulteriore prova delle straordinarie capacità del nuovo telescopio spaziale della NASA e un passo avanti verso la comprensione di come sono nate le galassie come la nostra Via Lattea.

