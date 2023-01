Dettagli sul contratto di Justin Turner con i Red Sox

I Red Sox hanno rescisso il contratto con il veterano Justin Turner pomeriggio. Rapporti preliminari L’accordo, concordato a dicembre, è stato un po’ fluido.

John Heyman del New York Post ha delineato i dettagli questo pomeriggio (su Twitter). È ufficialmente una garanzia di due anni da $ 21,7 milioni che arriva a un valore medio annuo di $ 10,85 milioni. L’accordo contiene anche fino a $ 1 milione di incentivi che potrebbero raggiungere il massimo se raggiungesse 560 presenze. Come riportato in precedenza, Turner avrà l’opportunità di rinunciare dopo la campagna del 2023.

Il cliente di Vayner Sports guadagnerà $ 8,3 milioni di stipendio quest’anno. Alla fine della stagione, dovrà decidere tra un’opzione giocatore da $ 13,4 milioni o un acquisto da $ 6,7 milioni per tornare alla free agency. Questa massiccia acquisizione significa che Turner raccoglierà $ 15 milioni per una stagione se lo desidera, e dovrà solo sborsare oltre $ 6,7 milioni sul mercato aperto per uscire finanziariamente. Uguagliare o superare la serie di .278/.350/.438 che ha messo a segno con 532 presenze durante la sua ultima stagione con i Dodgers dovrebbe consentirgli di battere quel numero abbastanza facilmente.

Il due volte All-Star ha trascorso nove stagioni nel sud della California dopo i suoi primi anni come giocatore di ruolo con gli Orioles e i Mets. Prendendo su Twitter Questa sera per ringraziare l’organizzazione dei Dodgers e i suoi fan dopo aver messo ufficialmente nero su bianco con Boston.

Insieme a Raffaele Devers E Triston Casas Assegnato all’uomo in zona d’angolo, sembra che Turner trascorrerà una discreta quantità di tempo come battitore designato nel 2023. Sostituirà JD Martinezche per coincidenza è atterrato a Los Angeles con un contratto di free agent di un anno.