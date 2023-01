Lo sviluppatore di Redfall afferma che il gioco è più simile a Far Cry che a Left 4 Dead

Redfall Sembra più Far Cry che Left 4 Dead, secondo gli sviluppatori del gioco. Redfall È uno dei tanti giochi Xbox in arrivo che dovrebbero essere rilasciati quest’anno e, si spera, sarà un grande successo per la console e il servizio in abbonamento, Xbox Game Pass. Poiché si tratta di un gioco cooperativo per quattro giocatori, probabilmente genererà molti giocatori dal servizio che sono alla ricerca di un nuovo gioco da giocare con i propri amici. Redfall Colloca i giocatori in una tranquilla e pittoresca cittadina del New England che purtroppo è stata invasa da culti e vampiri.

A causa del suo elemento cooperativo per quattro giocatori, del fatto che stai combattendo i non morti in una prospettiva in prima persona, ecc., Ha rapidamente fatto paragoni con lasciato 4 Gioco morto. Tuttavia, Harvey Smith e Riccardo Bari di Arkane Studios GamesRadar ha detto È simile a Far Cry, in particolare lontano 2. Questo non significa che scalerai torri e farai tutti i tipi di missioni di recupero, significa solo che avrai un mondo aperto molto denso e vivace che è più grande di qualsiasi altro gioco che Arkane ha fatto finora. Il team si concentra sulla creazione di un mondo ricco che catturi accuratamente l’estetica che sta cercando di emulare, ad esempio “cattiva città turistica” nel New England. Non è proprio uno sparatutto di squadra, quanto piuttosto un luogo in cui esplorare e perdersi, oltre a poter conoscere te stesso mentre ci trascorri più tempo.

“In termini di libertà, c’è quello che ti aspetteresti da altri mondi aperti, ma Redfall è un gioco a piedi: le dimensioni e il ritmo sono un po’ lenti in questo senso”, afferma Barry. “Vogliamo che tu sgattaiola attraverso un campo di grano di notte nella nebbia, ascolti i vampiri che sussurrano nell’oscurità. Forse individuerai una fattoria in lontananza e ti infiltrerai, solo per scoprire che è piena di cultisti e alcuni sopravvissuti intrappolati che tu può salvare. Questo è il tipo di sensazione che ha Redfall.

A partire da ora, resta da vedere esattamente come Redfall Raggruppa tutti i giochi con cui viene confrontato. Ad ogni modo, se può eguagliare la sua ambizione, sembra qualcosa che regalerà ai giocatori ore di divertimento cooperativo. A partire da ora, non sappiamo ancora esattamente quando Redfall Sarà rilasciato, ma spero che non sia molto lontano.

Sei eccitato per Redfall? Fammi sapere nei commenti o contattami @Cade_Onder Twitter.