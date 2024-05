Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha riportato un forte calo degli utili

Omaha, Neb. (AP) – La società di Warren Buffett ha riportato un forte calo degli utili sabato mentre il valore cartaceo dei suoi investimenti è crollato, ma decine di migliaia di azionisti hanno riempito un’arena di Omaha per ascoltare Buffett rispondere alle domande. Incontro annuale Si può quindi tenere presente che molte delle attività di Berkshire Hathaway hanno registrato buoni risultati.

Berkshire ha riportato un utile di 12,7 miliardi di dollari per il trimestre, ovvero 8,825 dollari per azione di Classe A. Si tratta di circa un terzo dei 35,5 miliardi di dollari, ovvero 24.377 dollari per azione, riportati da Berkshire un anno fa.

Ma quelle cifre sono state pesantemente distorte da un forte calo del valore cartaceo degli investimenti del Berkshire. Ecco perché Buffett incoraggia gli investitori a concentrarsi maggiormente sul reddito operativo dei conglomerati rispetto ai dati sugli investimenti. Secondo tale misura, l’utile operativo di Berkshire è aumentato del 39% a 11,222 miliardi di dollari rispetto agli 8,065 miliardi di dollari dello scorso anno.

Tre analisti intervistati da FactSet Research prevedono utili operativi di 6.701,87 dollari per azione di Classe A.

Buffett ha venduto quasi 6 miliardi di dollari in azioni in questo trimestre, inclusa una riduzione del 13% nella più grande quota di Apple del Berkshire. L’investimento del produttore di iPhone ammonta ancora a 135,4 miliardi di dollari su un portafoglio di 364 miliardi di dollari.

Ma il valore stimato della partecipazione Apple di Berkshire suggerisce che Buffett abbia venduto più di 100 milioni di azioni. Buffett ha affermato di aver investito in azioni Apple a causa della devozione dei consumatori all’iPhone e agli altri prodotti Apple.

Il CEO di Apple Tim Cook, che sarà presente alla riunione del Berkshire, ha detto alla CNBC che considera ancora un privilegio avere Berkshire come uno dei principali azionisti.

Berkshire ha riportato ai suoi assicuratori profitti di sottoscrizione pari a 2,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 911 milioni di dollari dell’anno precedente.

Gli utili di BNSF Railroad hanno deluso, scendendo dell’8% a 1,143 miliardi di dollari, ma molte delle sue società hanno registrato risultati solidi, compreso un aumento del 72% dell’utile operativo presso l’unità di servizi che ha aggiunto 717 milioni di dollari al totale di Berkshire.

I ricavi di Berkshire per il trimestre sono aumentati del 5% a 89,87 miliardi di dollari. Due analisti che riportavano stime a FactSet avevano previsto un fatturato di 87,044 miliardi di dollari.

In assenza di acquisizioni importanti, la liquidità di Berkshire è salita alla cifra record di 188,993 miliardi di dollari nel trimestre. Berkshire ha speso 2,6 miliardi di dollari in riacquisti di azioni proprie nei primi tre mesi dell’anno, ma le sue società, tra cui Geico Insurance, BNSF Railroad, diverse importanti società di servizi pubblici e dozzine di altre categorie, stanno generando più liquidità.

Migliaia di persone hanno partecipato all’evento “Woodstock for Capitalists” di WARREN BUFFETT

L’arena principale era già piena per tre quarti entro mezz’ora dall’apertura delle porte sabato, poiché le persone erano ansiose di assorbire le perle di saggezza del sempre miliardario Warren Buffett.

Ma quest’anno è mancato un ingrediente chiave: il primo incontro dopo il vicepresidente Charlie Munger morto.

L’incontro si è aperto con un video tributo a Munger e presentava alcune delle sue citazioni più famose tratte dagli incontri avvenuti nel corso degli anni, comprese battute classiche come “Se le persone non si sbagliassero così spesso, non saremmo così ricchi”. Il video presenta anche vecchie interviste con Buffett e Munger che parlano della loro epica amicizia.

Per decenni, Munger ha condiviso il palco con Buffett ogni anno per la maratona di domande e risposte che è il fulcro dell’evento. Munger di solito lasciava che Buffett gli aprisse la strada con risposte dettagliate che duravano diversi minuti. Quindi Munger taglierà direttamente il punto. È ricordato per aver definito sciocchezze le criptovalute, per aver detto “sposare la persona migliore che puoi avere” e per aver paragonato molte attività Internet non provate a “sporcizie” negli anni 2000.

Lui e Buffett hanno formato un classico duo comico, con Buffett che ha fornito lunghe ambientazioni per le battute spiritose di Munger. Insieme, trasformarono il Berkshire da un’industria tessile in difficoltà in un gigante con interessi diversi, dalle compagnie assicurative Geico alla BNSF Railroad a diverse importanti società di servizi pubblici e un assortimento di altre società.

Munger spesso riassumeva il successo del Berkshire come “cercare continuamente di essere stupido invece di cercare di essere molto intelligente”. Lui e Buffett sono noti per attenersi ad attività che comprendono bene.

“Warren fa sempre almeno l’80% dei discorsi. Ma Charlie è stato un film fantastico”, ha detto l’analista della Stansberry Research Whitney Tilson, che aspettava con ansia il 27esimo incontro consecutivo con il cuore un po’ pesante a causa dell’assenza di Munger.

Tuttavia, la sua assenza potrebbe creare spazio affinché gli azionisti possano conoscere i due dirigenti che supervisionano direttamente le società del Berkshire: Ajit Jain, che gestisce le unità assicurative, e Greg Abel, che si occupa di tutto il resto. Un giorno Abel succederà al 93enne Buffett come amministratore delegato.

L’analista di Morningstar Gregory Warren ha detto che spera che Abel parli di più quest’anno e che gli azionisti vedano un po’ di saggezza. Dirigenti del Berkshire parlare di Da Munger Lascialo scivolare via Buffett aveva affermato più volte durante l’incontro annuale di tre anni fa che Abel gli sarebbe succeduto Gli investitori sono certi È fiducioso per l’esame.

Gli esperti affermano che l’azienda ha una solida cultura basata sull’integrità, la fiducia, l’indipendenza e un impressionante elenco di dirigenti.

“Greg è una rock star”, ha affermato Chris Bloomstraon, presidente di Semper Augustus Investments Group. “La panchina è profonda. Non avrà lo stesso umorismo durante l’incontro. Ma penso che tutti noi veniamo qui per ricevere un promemoria ogni anno per rimanere sani di mente.

___

Per ulteriori informazioni AP su Warren Buffett, vedere qui: https://apnews.com/hub/warren-buffet. Per le notizie su Berkshire Hathaway, vedere: https://apnews.com/hub/berkshire-hathaway-inc. Segui Josh Funk online https://www.twitter.com/funkwrite E https://www.linkedin.com/in/funkwrite.