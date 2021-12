Secondo un epidemiologo con sede a Singapore, la nuova variante Kovit di Omigron “annegherà il mondo intero” nei prossimi mesi.

Sebbene i vaccini contro il ceppo possano essere sviluppati rapidamente, devono essere testati entro tre-sei mesi per dimostrare che possono fornire immunità contro la mutazione, ha detto mercoledì il dott. Leong Ho Naam del Mount Elizabeth Novena Hospital.

“Ma a quanto pare, Omigron dominerà il mondo tra tre o sei mesi”, ha detto alla CNBC. “Segnaletica stradale Asia”.

Delta, cioè ceppo Attualmente 99% infezioni governative, Ha iniziato a diventare più comune nello stato indiano del Maharashtra nel marzo 2021, e Secondo Reuters, ha dominato a livello globale entro luglio.

Moderno Il CEO Stephen Pancel ha detto lunedì Occorrono diversi mesi per sviluppare e fornire un vaccino mirato specificamente alla variante Omigran.

Pfizer Lo ha detto anche il CEO Albert Borla Gli scatti saranno pronti tra 100 giorni o tre mesi.

“Buona idea, ma onestamente, questo non è pratico”, ha detto Leong del vaccino, che prende di mira specificamente Omigran. “Non possiamo far uscire i vaccini in modo tempestivo. Quando arriveranno i vaccini, praticamente tutti saranno colpiti da Omigran, considerando questo alto livello di infezione e contagio”.