Getty Images



Nostra Signora Fonti di punti tennis di CBS Sports affermano che dovrebbe promuovere il coordinatore difensivo Marcus Freeman per sostituire il defunto Brian Kelly come prossimo capo allenatore della squadra di Fighting Irish. Il 35enne Freeman assumerà la direzione dello spettacolo in meno di una stagione dopo essersi unito a Notre Dame. Cincinnati. L’accordo non è ancora ufficiale.

L’ascesa di Freeman arriva con il piano per mantenere il coordinatore degli attacchi Tommy Reese. Ex quarterback irlandese sotto Kelly dal 2010-13, Reese voleva unirsi a Kelly. LSU. Si credeva che il mantenimento di Reese fosse una delle ragioni principali per Notre Dame se avesse deciso di promuovere Freeman internamente.

Reese ha annunciato la sua decisione di rimanere con gli irlandesi in una riunione di gruppo mercoledì sera.

Sebbene Freeman Notre Dame diventerà uno dei più giovani allenatori della storia, ha avuto un impatto drammatico sul progetto da prima dell’inizio della stagione. Gli irlandesi si sono uniti per i loro ultimi quattro avversari per prendere 23 punti e il progetto ha fatto il suo ultimo touchdown tra i primi cinque dal 2013.

Prima di Notre Dame, Freeman ha lavorato come coordinatore difensivo a Cincinnati, dove ha contribuito a trasformare Piergates oggi in un contendente ai playoff del college football. Era un giocatore Stato dell’Ohio Ed è stato selezionato nel quinto giro del Draft NFL 2009.

Freeman è stato un chiaro leader della clubhouse per il lavoro tra i giocatori. Dopo l’uscita scioccante di Kelly alla LSU, i soldati e lo staff di Notre Dame hanno lanciato una campagna pubblica per ottenere un lavoro per Freeman, usando l’hashtag #FreemanEra su Twitter.

Notre Dame è avanzato 11-1, finendo sesto nell’ultima classifica dei playoff del college football, terminando la stagione regolare. Con qualche rimpianto, gli irlandesi potrebbero tornare ai playoff per la seconda stagione consecutiva e per la terza volta in quattro anni. Notre Dame ha un record di 44-6 nelle ultime quattro stagioni.

CBS Sports si aggiornerà man mano che questa Breaking News Story si svolge.