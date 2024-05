Apple presenta in anteprima tre nuove funzionalità CarPlay in arrivo con iOS 18

Apple presenta oggi in anteprima le nuove funzionalità di accessibilità in arrivo con iOS 18 entro la fine dell’anno e che includono alcune nuove opzioni per CarPlay. Apple ha evidenziato tre nuove funzionalità in arrivo su CarPlay: Controllo vocale: questa funzionalità consentirà agli utenti di navigare in CarPlay e controllare le app con la propria voce. Filtri colorati: questa funzione rende l’interfaccia CarPlay visivamente più facile da usare…