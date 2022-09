GoldenEye 007 remaster annunciato per Xbox, ma c’è un problema

Aggiornamento (13 settembre 2022): Microsoft conferma che GoldenEye 007 non offrirà il gioco online su Xbox.

Cosa hai bisogno di sapere

Il presunto remaster di GoldenEye 007 è stato ufficialmente confermato per essere rilasciato oggi sul Nintendo Direct.

Rare ha rilasciato una dichiarazione su Twitter rivelando che arriverà su Xbox Game Pass come parte di Rare Replay.

La versione migliorata includerà una grafica migliorata e multiplayer locale a schermo diviso, ma non c’è multiplayer online per la versione Xbox.

Dopo mesi di speculazioni,e voci e Elenco dei risultati trapelatiOggi, Rare ha finalmente confermato l’arrivo del remaster di GoldenEye 007. Oggi il Nintendo Direct ha mostrato un trailer dell’attesissimo rilascio, seguito da un tweet dello studio Xbox Rare che conferma che il gioco arriverà anche su Xbox Game Pass. Tuttavia, il tweet non menziona che sarà una versione Xbox Non Gioco multiplayer online ricevuto, che è stato confermato per Nintendo Switch.

25 anni dopo la sua uscita originale, prova GoldenEye 007 riprogettato fedelmente per le console Xbox. Include obiettivi, risoluzione 4K e frame rate più fluido, anche nel multiplayer locale a schermo diviso! Prossimamente su XboxGamePass. pic.twitter.com/kpBlJKqFR913 settembre 2022 Vedi altro

L’Enhanced Edition presenterà una grafica migliorata, un frame rate migliorato e una risoluzione nativa 16:9 4K su Xbox. Il multiplayer locale a schermo diviso sarà una funzionalità per un massimo di quattro giocatori, ma finora il multiplayer online è stato annunciato solo per la versione Nintendo. Il multiplayer online su Nintendo Switch Online è una funzionalità a livello di sistema, che consente a qualsiasi gioco classico della libreria N64 con funzionalità multiplayer locale di funzionare online tramite la virtualizzazione.

La data di lancio deve ancora essere confermata, ma questo annuncio arriva 25 anni dopo l’originale e i fan saranno entusiasti di confermare tutte le speculazioni degli ultimi mesi da parte di fonti ufficiali. L’annuncio è stato in qualche modo attenuato dal fatto che il multiplayer online è un’esclusiva di Nintendo Switch. L’introduzione delle funzionalità multiplayer online virtuali nei giochi classici su Xbox potrebbe richiedere un investimento aggiuntivo Sistema di compatibilità con le versioni precedenti di Xbox, che è stato interrotto Almeno per ora.

Data la strana situazione dei diritti nel videogioco IP GoldenEye 007 diviso tra Microsoft e Nintendo, il porting del gioco sui sistemi moderni probabilmente non è stato facile. Phil Spencer in precedenza aveva parlato di “molto rispetto” per Nintendo nonostante fosse concorrenti nel mercato delle console. con quelli rari Banjo Kazooie Dopo aver raggiunto Nintendo Switch Online quest’anno, questo è uno degli ultimi numerosi sforzi di collaborazione tra gli studi.

GoldenEye007 arriverà su Xbox Game Pass come versione per il primo giorno e i possessori della raccolta di giochi Rare Replay riceveranno una copia gratuita del gioco.

Un portavoce di Microsoft ha contattato per confermare che il remaster di GoldenEye 007 non offrirà il gioco online su Xbox.

Xbox è entusiasta di presentare per la prima volta GoldenEye 007 su Xbox Game Pass, una fedele riproduzione di un titolo molto amato e iconico.Anche se non ci sono piani per includere il multiplayer online come parte di GoldenEye 007 su Xbox Game Pass, Xbox è concentrata sull’introduzione di questo titolo ai giocatori nel modo in cui possono. Lo ricordano con affetto, inclusa la modalità multiplayer locale, che consente a un massimo di quattro giocatori di sedersi sul divano in una battaglia di ingegno e abilità”, ha affermato il portavoce.