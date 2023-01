Vanaris Tactics arriverà su Xbox Series X, Xbox One e Switch

Editori coro in tutto il mondo E Produzioni limitatee sviluppatore Matteo Reese Rilascerai Strategia di gioco di ruolo Tattiche di Fanaris a Serie XboxE Xbox OneE Interruttoree aziende annunciare. Nessuna data di uscita è stata annunciata se non “presto”.

Tattiche di Fanaris È stato lanciato per la prima volta per PC tramite vapore E gog Il 4 agosto 2022.

Ecco una panoramica del gioco attraverso le sue pagine del negozio:

Di

Tattiche di Fanaris È un gioco di ruolo fantasy tattico a turni che racconta la storia di rifugiati in fuga dalla loro patria occupata. Segui un gruppo di rifugiati in cerca di libertà fuori dalle mura di Vanaris, unisci i tuoi fratelli e usa la tua ingegnosità tattica per sfuggire ai tuoi persecutori.

storia

Tattiche di Fanaris Racconta la storia di Morgana, nella sua lotta per trovare la libertà fuori dalle mura di Fanaris. Accompagnati da suo fratello Nigel e suo nipote Adrian, devono fuggire dalla loro patria, il luogo che chiamano casa. Esplora la vasta terra di Vanaris e incontra nuove persone sulla stessa strada, dove devono lasciarsi tutto alle spalle per sfuggire ai loro oppressori e trovare la pace.

Caratteristiche principali

Tattiche di Fanaris L’unità di iniziativa di combattimento implementa un sistema a turni ispirato alle più grandi tattiche fantasy gioco di ruolo sempre.

Colleziona un gruppo di personaggi unici con i propri poteri, abilità e storie unici.

Ottieni nuove abilità ed espandi le tue opzioni per affrontare nuove sfide.

Varie combinazioni di armi e accessori e vedono il gameplay dell’unità cambiare radicalmente.

Viaggia nella terra di Vanaris per scoprire potenti tesori e ascoltare storie mai raccontate. Tuttavia, tieni alta la guardia perché il pericolo è in agguato dietro ogni angolo.

Esplora la storia attraverso 15 incontri unici e scene di gioco X realizzate a mano, oltre a battaglie opzionali e combattimenti contro i boss.

