Apple lo ha aggiunto all’elenco dei fornitori per la serie iPhone 14 nel tentativo di evitare potenziali carenze della catena di approvvigionamento quando inizierà la produzione di massa dei dispositivi, secondo l’analista Ming-Chi Kuo.



in una serie di TweetKuo ha affermato che i componenti SG Micro hanno superato la certificazione di qualità per i modelli iPhone 14 di fascia alta, il che significa che l’azienda cinese ha ricevuto il via libera per fornire componenti per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

SG Micro è specializzata in circuiti integrati e Apple utilizzerà i circuiti integrati per gestire l’energia nei suoi prossimi iPhone. Kuo osserva che questa è la prima volta che SG Micro offre componenti per iPhone di fascia alta, il che significa che le sue capacità tecniche hanno raggiunto il “Livello 1” richiesto per l’uso nell’elettronica di consumo premium.

Kuo ha recentemente affermato che alcuni componenti di iPhone 14 come i pannelli di visualizzazione Affrontare i problemi della filieraTuttavia, l’analista ritiene che i problemi avranno un impatto limitato sull’imminente produzione in serie di modelli di iPhone 14, che dovrebbero essere annunciati a settembre.

La formazione dovrebbe includere iPhone 14 Max da 6,1 pollici, iPhone 14 Max da 6,7 ​​pollici, iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici, ma quest’anno non ci saranno dispositivi “mini”.