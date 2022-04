World of Warcraft: Dragonflight salta la macinazione di personaggi alternativi

giocare a mondo delle lattine Offre al giocatore molte opzioni e missioni, il che in teoria è fantastico. Tuttavia, durante le numerose espansioni del gioco, la formula a volte non funziona. Ad alcune persone piace concentrarsi interamente sullo sviluppo del proprio elemento principale, mantenendo aggiornato un personaggio preferito con tutti i contenuti esistenti. Altre persone preferiscono mantenere un sacco di personaggi che possono interpretare. È probabile che questi giocatori siano contenti di questo approccio Blizzard prende la prossima espansione, Volo del drago. Quasi tutti i progressi fatti su Dragon Isles saranno a livello di account, secondo il game director Ion Hazzikostas.

Hazikostas e il romanziere principale Steve Danuser hanno risposto Domande dei fan sull’imminente espansione nello spazio Twitter questo mercoledì. Una delle prime risposte riguardava i progressi a livello di account per sistemi come Reputazione, Fazioni e Prossima abilità del drago. Hazikostas ha affermato che “praticamente tutto” si estenderà a qualsiasi mod che un giocatore ha sul proprio account, ad eccezione delle ricompense per le missioni individuali e altre cose che rappresentano il viaggio personale del personaggio. Inoltre, alcune funzionalità verranno ignorate Shadowlands. Ad esempio, una volta che un personaggio ha completato la storia narrativa di Dragon Isles, i supplenti sceglieranno se vogliono giocare attraverso la stessa campagna lineare o saltare direttamente alle attività di fine gioco per acquisire esperienza.

Questa è una notizia curiosa per chi ha avuto molti cambiamenti, perché significa saltare molti dei problemi che li affliggevano Shadowlands Espansione anticipata. I giocatori si sono lamentati di dover ridurre le loro famose campagne, canali e alleanze per ottenere tutte le nuove chicche. Questo sistema consentirà ai giocatori di lasciare andare un personaggio e provare qualcosa di nuovo. I giocatori possono passare all’esperienza Dracthyr Evoker più avanti nell’espansione senza penalità o dare un giro a una nuova classe per capriccio.

Volo del drago Attualmente non ha una data di uscita.