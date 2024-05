Il successo roguelike Hades Parte 2 entra in Early Access con recensioni “molto positive”.

partecipazione a Nintendo Live SU Youtube 765mila

Dopo un annuncio a sorpresa ai Game Awards 2022, il sequel di Hades è finalmente entrato in accesso anticipato.

Anche se al momento è disponibile solo su PC, dà a molti fan del roguelike originale di Supergiant la speranza che ci sarà un annuncio su console in futuro.

Sullo sviluppatore Sito ufficialeè stato menzionato come si prevede che l’accesso anticipato durerà “almeno fino alla fine del 2024” con il rilascio della piattaforma console a seguire:

“Non abbiamo una data di rilascio specifica per il completamento Ade II Versione 1.0 e prevediamo di essere in Early Access almeno fino alla fine del 2024. Ci aspettiamo che Ade II “Sarà eventualmente disponibile per PC, Mac e console (anche se le piattaforme non possono essere ancora confermate).”

Finora, Hades II ha avuto un ottimo inizio su PC, con gli utenti Steam che hanno dato al gioco una recensione “molto positiva”. Anche i critici hanno elogiato il titolo.

Per giocare ad Hades II non è necessaria alcuna “conoscenza preliminare” del gioco attuale, ma sembrano esserci “molte connessioni” con il titolo originale. Ecco il retroscena del seguito:

“Nei panni di Melino, l’immortale principessa degli Inferi, esplorerai un mondo mitico più vasto e profondo, sconfiggendo le forze del Titano con tutto il potere dell’Olimpo alle tue spalle, in una storia travolgente che si svolge continuamente attraverso ogni battuta d’arresto e nuova conquista luoghi, sfide, sistemi di aggiornamento e sorprese ti aspettano mentre approfondisci gli Inferi in continua evoluzione.

“Come suo fratello Zagreus del gioco originale, Melinoe non è un personaggio di nostra invenzione ed è basato su un antico dio degli inferi ritenuto collegato ad Ade. Quel poco di mitologia antica che esiste su di lei era più che altro abbastanza da farci desiderare di esplorare la sua storia e il legame con la sua famiglia e, così facendo, espandere la nostra visione del mondo!”

Ancora una volta, non c’è ancora alcun annuncio ufficiale sulla console per Hades II, ma si spera ciò significhi che non è troppo lontano.

Se non hai giocato all’originale Hades, è disponibile per l’acquisto nell’eShop. Nella nostra recensione qui su Nintendo Life, gli abbiamo assegnato un ottimo punteggio e lo abbiamo definito “un must assoluto per tutti i possessori di Switch”.