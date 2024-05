Jalen Brunson segna 40 punti per la quarta partita consecutiva e i Knicks vincono

NEW YORK – La storica carriera da gol di Jalen Brunson avanza mentre un nuovo avversario sente la sua ira.

Lunedì Brunson ha avuto un altro ottimo quarto quarto, con implacabili attacchi a canestro e tiri a segno che hanno portato a 21 dei suoi 43 punti mentre i New York Knicks hanno vinto 121-117 in Gara 1 sugli Indiana Pacers.

Ricordando la sua brillantezza nell’ultima partita del turno precedente contro i Philadelphia 76ers, Brunson ora ha 40 punti in quattro partite consecutive di playoff. Oltre ai suoi sei assist, è diventato il primo giocatore nella storia della NBA ad avere quattro partite consecutive da 40 punti e 5 assist.

“Le piccole cose possono fare molto”, ha detto Bronson. “Quindi, sì, 40 punti sono belli e tutto, ma sono le piccole cose che ci aiutano a vincere partite come questa. Quindi sono molto felice di avere un gruppo di giocatori. So solo che andremo a combattere ogni giorno, penso solo a questo.”

Brunson ha segnato o fornito assist per 321 punti nelle ultime cinque partite, la seconda su cinque partite nella storia della NBA dopo la stagione. Segue solo la stella dei Denver Nuggets Nikola Jokic della scorsa stagione (329 in cinque partite di playoff).

L’assist finale in Gara 1 è stato il più grande. Proprio come ha fatto nelle ultime due vittorie sui 76ers, Brunson ha approfittato dei difensori che correvano verso di lui per sparare un laser contro Donte DiVincenzo. Il suo ex compagno di squadra al Villanova ha segnato una tripla per rompere un pareggio 115-115 a 40 secondi dalla fine e dare la vittoria ai Knicks.

DiVincenzo ha segnato 21 dei suoi 25 punti nel secondo tempo, realizzando 8 tiri su 10.

Ma è stato anche un momento controverso. I Knicks hanno mantenuto quel possesso dopo che la guardia dei Pacers Aaron Nesmith è stata chiamata per puntare quando ha deviato il passaggio di Brunson su quella che sembrava un’opportunità di recupero e contropiede per i Pacers.

La palla ha colpito la mano di Nesmith, ma anche il suo piede era teso e gli arbitri hanno stabilito che aveva calciato la palla, provocando un fallo. I Pacers avevano una sfida a disposizione, ma tali giocate non sono rivedibili.

Dopo la partita, gli arbitri hanno ammesso di aver mancato la chiamata.

“Abbiamo ritenuto sul campo che sarebbe stata una violazione per la palla calciata. La revisione post partita ha mostrato che ha colpito la mano del difensore, il che sarebbe legale”, ha detto il capo squadra Zach Zarba nel rapporto della piscina.

Scelti dall’editore 2 correlati

Poi, con 12,7 secondi rimasti e i Pacers sotto di un punto con la palla, il centro Myles Turner è stato chiamato per uno schermo in movimento su DiVincenzo mentre cercava di liberare il playmaker Tyrese Haliburton. È stata una partita combattuta e i Pacers hanno contestato la chiamata, ma è stata confermata dopo la revisione.

“Non ci aspettiamo di ricevere chiamate qui”, ha detto l’allenatore dei Pacers Rick Carlisle. “Sarebbe bello se licenziassero questo ragazzo, ma non lo hanno fatto. Quindi è così che va.”

Turner, che guidava i Pacers con 23 punti nella sconfitta, ha attribuito a DiVincenzo il merito di aver venduto il fallo. Come il suo allenatore, anche lui ha preso la strada maestra dopo l’amara sconfitta.

“Dalla mia esperienza in questo campionato, penso che sia meglio che siano i giocatori a decidere l’esito della partita”, ha detto Turner. “La maggior parte delle volte non si può lasciare che la partita sia decisa dagli arbitri, quindi dobbiamo assumerci anche noi la responsabilità”, ha aggiunto.

I Pacers si sono lamentati di aver messo Brunson in linea 14 volte – le ha realizzate tutte – e di aver permesso a DiVincenzo e Josh Hart, che avevano 24 punti, di essere fattori offensivi. I Knicks hanno tirato con il 65% nel secondo tempo.

Hart ha giocato tutti i 48 minuti per la terza volta nella postseason, il massimo da quando Jimmy Butler lo ha fatto cinque volte nei playoff del 2013.

Haliburton, che soffriva di spasmi alla schiena ed era considerato discutibile nell’entrare in partita, ha segnato solo sei punti e ha effettuato un solo tiro all’interno della linea dei 3 punti. Brunson dominò il gioco della guardia stellare a un livello difficile da superare per i Pacers.

Brunson ha segnato una media di 12,4 punti a partita nel quarto quarto nelle ultime cinque partite. Ha effettuato 6 tiri su 10 ed è stato 8 su 8 dalla lunetta lungo il tratto mentre ha effettuato ripetutamente tiri sotto pressione.

“Puoi andare avanti ogni sera, e la cosa che amo di lui è che ha a cuore la squadra”, ha detto l’allenatore dei Knicks Tom Thibodeau. “Tutto ciò che gli interessa è vincere, si preoccupa dei suoi compagni di squadra, e penso che quando ciò accade, alla fine della giornata si chiederà: ‘Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di un grande secchio? Qualunque cosa ci serva, lui ce la darà”. tocca a noi.”” “.