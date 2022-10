Punteggio del campionato del mondo: i Phillies strappano Gara 1 contro gli Astros mentre la gara di JT Realmuto torna a casa

I Philadelphia Phillies hanno sconfitto gli Houston Astros 6-5 venerdì sera in una partita drammatica 1 dei Campionati del mondo 2022. I Phillies, che sono arrivati ​​in rimonta da cinque partite, ora sono in vantaggio per 1-0 nella loro serie al meglio delle sette. JT Realmuto ha strappato una vittoria casalinga a Luis Garcia nella decima partita regalando a Houston la prima sconfitta della post-stagione 2022.

Gli Astros hanno preso un vantaggio iniziale per 5-0 dietro un paio di corse di Kyle Tucker in casa. Gli Astros hanno portato il primo giocatore dei Phillies Aaron Nola in profondità sia nel secondo che nel terzo tempo. Velez è tornato in gioco, tuttavia, e ha pareggiato sul 5-5 nel quinto inning contro l’asso di Astros Justin Verlander.

Il punteggio è rimasto in parità diretto all’ultimo del nono posto, quando Jose Altov ha segnato e ha rubato una base per mettersi in posizione di punteggio. Nick Castellanos ha quindi fatto un’ottima presa scorrevole per inviare il gioco in ruoli aggiuntivi. Fu allora che arrivò Realmuto e i Phillies si assicurarono la vittoria (anche se gli Astros ottennero la vittoria per punteggio contro David Robertson) e rubarono Gara 1 lungo la strada.

Tucker ha lanciato due fasi casalinghe



Kyle Tucker ha colpito due volte in casa nella prima partita, Da allora è diventato il primo giocatore a fare uno sforzo multiplo ai Campionati del Mondo Brandon Lowe lo ha fatto per i Tampa Bay Rays nel gioco 2 del Fall Classic 2020.

Il primo fuoricampo di Tucker è arrivato nel secondo tempo e ha portato gli Astros sull’1-0. Il secondo tiro di Houston, su tre punti, ha raddoppiato il vantaggio di Houston sul 5-0 nel terzo inning:

Tucker è diventato anche il primo giocatore mancino in questa stagione Per centrare un fuoricampo contro Aaron Nola cambiae il quarto giocatore ad aver mai giocato un Homer nelle prime due edizioni dei Campionati Mondiali di Racchetta. I tre precedenti sono Jane Tenas, Andrew Jones e Pablo Sandoval, Chi l’ha fatto più di recente ai Mondiali del 2012.

Verlander fa la storia dall’inizio, ma colpisce i proiettili

Justin Verlander Diventa il secondo giocatore di bowling a segnare un inizio di campionato del mondo in tre decenni, unendosi a Roger Clemens. L’asso dei Red Sox ne collegava anche un altro in una categoria diversa, in John Lester, Iniziando la sua dodicesima carriera nella prima partita.

Verlander è apparso in buona forma per segnare la sua 16a vittoria in carriera dopo la stagione nei primi turni. Non ha permesso al velocista principale di passare nei primi tre inning mentre gli Astros gli hanno costruito un vantaggio di cinque run. Ma le cose sono andate in pezzi nel quarto inning, poiché a cinque dei sei battitori è stato permesso di raggiungere un punto, chiudendo la differenza a 5-3.

Verlander avrà un ruolo in più, ma questo si rivelerà un errore. Brandon Marsh ha guidato con una doppietta, Kyle Schwarber ha camminato, poi Alec Boehm ha segnato due gol per pareggiare la partita con un punteggio di 5-5. Quando la sua notte finì, Verlander aveva lanciato cinque inning e aveva concesso cinque punti guadagnati in sei colpi e due.

Nonostante la reputazione di Verlander come capitano di grande gioco, è entrato nella notte con 5.68 ERA in sette campionati del mondo. La performance di venerdì ha aumentato quel numero a 6,07, il punteggio più alto per qualsiasi lanciatore con almeno 30 run del Campionato del Mondo.

I Phillies hanno scansionato un deficit per cinque volte

Hai la sensazione che i Phillies non si rendano conto che non dovrebbero essere qui. Era una squadra al terzo posto durante la stagione regolare e si è classificata al sesto posto nella post-stagione, il seme che non c’era fino a quest’anno. Avrebbero dovuto perdere contro i Cardinals nella serie NLDS Wild Card o Braves. Tuttavia, eccoli ai Mondiali.

A quanto pare nessuno ha detto ai Phillies che avrebbero dovuto calmarsi dopo essere caduti 5-0 all’inizio della prima partita. Dopo che Justin Verlander si è ritirato nei primi 10 giocatori che ha incontrato, sette dei successivi nove e otto dei successivi 10 sono arrivati ​​​​alla base. Ad un certo punto, quattro Phillies di fila sono arrivati ​​alla base con due battitori nel quarto inning, inclusi Nick Castellanos (single RBI) e Alec Bohm (doppio RBI doppio).

Secondo Inside EdgeI Phillies hanno collezionato tre o più successi con due vittorie in tre occasioni in questa postseason dopo aver ottenuto il miglior MLB 27 volte durante la stagione regolare. Tutte le altre squadre lo hanno fatto tre volte in totale a ottobre.

Philadelphia ha ufficialmente eliminato il ritardo di 5-0 all’inizio del quinto inning. Verlander aveva bisogno di 36 tiri per ottenere i suoi primi nove e 54 tiri per ottenere i suoi ultimi sei. Non è stato fino al suo ultimo campo – il numero 90 della notte – che Verlander ha ottenuto uno swing e ha mancato il break ball.

Cancellare il deficit in cinque round è stata solo metà della battaglia. I Phillies dovevano ancora trovare un modo per superare il sesto inning per avere la possibilità di vincere la partita, e dovevano farlo contro l’eccellente Bullpen Astros. Non è stato facile.

Realmuto rompe il pareggio al 10° posto

Come accennato in precedenza, il catcher dei Phillies JT Realmuto ha sparato il primo tempo supplementare del campionato del mondo nella storia della franchigia nel decimo inning, portando Philadelphia in vantaggio 6-5. Questo sarebbe il risultato finale. È stato anche il primo fuoricampo in più in una partita del campionato del mondo di un ricevitore dall’esplosione di Carlton Fisk nel 1975.

Il fuoricampo di Realmuto è arrivato da una palla veloce lanciata da Luis Garcia:

CBS Sports ha indicato per il suo ingresso nella serie che Realmuto era il miglior battitore dei Phillies contro palloni in rapida crescita., come offerto da Garcia. Dall’articolo precedente:

Durante la stagione regolare, Realmuto è stato il miglior battitore dei Phillies contro le palle veloci con almeno 18 pollici di rottura verticale indotta, un ottimo modo per dire un basso che deviava da una linea retta dalla mano del lanciatore al piatto di un piede e mezzo. . Realmuto batte .435/.567/1.130 contro quei campi, colpendo tre fuoricampo, tripli e doppi.

Nel complesso, Realmuto ha concluso la serata 2 su 4 con un paio di successi di base e tre run.

Thompson è riuscito molto duramente

Una volta che hanno pareggiato la partita, il manager dei Phillies Rob Thompson è andato quasi immediatamente nella sua casa migliore. Ecco come ha usato i suoi tori dopo che Aaron Nola ha ottenuto il suo primo round del quinto inning:

Il salvatore sinistro Jose Alvarado è entrato per affrontare la corsia sinistra-destra-sinistra di Yordan Alvarez-Alex Bregman-Kyle Tucker con un’uscita nella quinta. I tre Alvarado si ritirarono.

Quindi Zach Evelyn, una recluta trasformata in camera da letto, è entrata con uno in sesto per affrontare l’ultimo della formazione. È entrato in quattro squadre, è sceso intorno a una delle pietre e ha camminato.

Il sinistro e il terzo giocatore (e potenziale titolare di Gara 3) sono entrati in Ranger Suárez con due squadre nel settimo inning per affrontare la corsia Alvarez-Bregman-Tucker. Ha ottenuto i suoi primi due prima che Tucker potesse entrare con una canzone.

Seranthony Domínguez, il miglior salvatore dei Phillies tutto l’anno, ha sostituito Suárez con uno all’ottavo posto. A quel punto, la partita era in gioco ad ogni tiro, quindi Thompson ha fatto del suo meglio. Domínguez ha ottenuto cinque punti.

David Robertson, il miglior lealista rimasto di Thompson, ha ottenuto il decimo inning dopo il fuoricampo di Realmuto. Il secondo e il terzo classificato sono bloccati per chiudere la partita.

Thompson ha usato la sua regola dei tori in modo aggressivo ma non in un modo che metterebbe a repentaglio la disponibilità di chiunque nel secondo gioco. Alvarado ha lanciato solo sette, Evelyn 20, Dominguez 24 e Robertson 25. Niente è estremo come 30-40 tiri. Suarez ha lanciato 11 lanci e dovrebbe essere in grado di iniziare la partita 3 lunedì senza problemi. L’uso del bullpen di Thomson era equilibrato: aggressivo ma non sconsiderato.

Cinque delle resistenze dei Phillies hanno portato gli Astros a bloccare quattro colpi e due run in 5 2/3. Philadelphia ha avuto la possibilità di rubare la prima partita in trasferta e rivendicare il vantaggio sul campo di terra, e Thompson l’ha fatto. Ha usato i suoi migliori tiratori disponibili nei punti più grandi del gioco e non ce l’ha fatta per domani, e la sua ricompensa è un vantaggio di 1-0 in una serie.

I Phillies hanno posto fine alla serie di vittorie consecutive di Houston

Entrando in Gara 1, gli Astros sono stati un perfetto 7-0 in questa post-stagione. Hanno travolto i Seattle Mariners nell’ALDS e i New York Yankees nell’ALCS prima di cadere ai Phillies in Gara 1. Le loro sette vittorie consecutive all’inizio della stagione sono state meno di un record assoluto. Ecco l’elenco:

Reali 2014: 8 vittorie Astro 2022: 7 vittorie 2020 coraggioso: 7 vittorie Montagne Rocciose 2007: 7 vittorie Dodgers 2017: 6 vittorie Cleveland 2016: 6 vittorie

Va notato che le cinque squadre non Astros in quella lista non hanno vinto i Campionati del Mondo. Presentimento? Forse, ma lo dirò spesso: preferirei vincere le prime sette partite dopo la stagione piuttosto che non vincere. La serie di vittorie di Houston è finita, ma il campionato del mondo no. Sono pienamente in grado di battere Philadelphia quattro volte nelle prossime sei partite.

prossimo

Gara due: storicamente, le squadre che hanno vinto la prima partita tra le prime sette hanno vinto la partita il 64% delle volte, anche se il vincitore della gara 1 ha vinto sia gli ultimi quattro campionati del mondo che 16 degli ultimi 19 campionati del mondo . Poi di nuovo, potrebbe esserci una potenza maggiore al lavoro:

Kyle Schwarber ha regalato tacos americani gratuiti con la sua settima base rubata. Comunque, Game 2 è sabato sera al Minute Maid Park. Lefty Framber Valdez (17-6, 2.82 ERA) e destro Zack Wheeler (12-7, 2.82 ERA) sono i lanciatori di partenza programmati.