Gli anelli degli alberi offrono informazioni su tempeste di radiazioni misteriose e devastanti

Nuova luce è stata gettata su un misterioso, inaspettato e devastante evento astrofisico, grazie a uno studio dell’Università del Queensland (UQ).

Un team di ricercatori, guidato dal dottor Benjamin Pope della School of Mathematics and Physics dell’Università del Queensland, ha applicato statistiche sofisticate ai dati di alberi di migliaia di anni, per saperne di più sulle “tempeste” radioattive.

“Queste massicce esplosioni di radiazioni cosmiche, note come eventi Miyake, si verificavano circa una volta ogni mille anni, ma la loro causa non è chiara”, ha detto il dottor Pope.

“La teoria principale è che si tratti di enormi brillamenti solari. Dobbiamo saperne di più, perché se una di queste cose accadesse oggi, distruggerebbe la tecnologia inclusi satelliti, cavi Internet, linee elettriche a lungo raggio e trasformatori.

“L’impatto sull’infrastruttura globale non sarebbe concepibile”.

“Invece di una singola esplosione o bagliore istantaneo, quello che potremmo guardare è una sorta di ‘tempesta’ o esplosione astrofisica”. – Qingyuan Chang

Entra nell’umile anello dell’albero.

Il primo autore Chengyuan Zhang, uno studente di matematica all’Università del Queensland, ha sviluppato un programma per analizzare ogni dato disponibile sugli anelli degli alberi.

“Poiché puoi calcolare gli anelli degli alberi per determinarne l’età, puoi anche osservare eventi cosmici storici che risalgono a migliaia di anni fa”, ha affermato Zhang.

“Quando le radiazioni colpiscono l’atmosfera, producono carbonio radioattivo-14, che filtra l’aria, gli oceani, le piante e gli animali, producendo un record annuale di radiazioni negli anelli degli alberi.

“Abbiamo progettato il ciclo globale del carbonio per ricostruire il processo nell’arco di 10.000 anni, per ottenere informazioni sulla portata e sulla natura degli eventi di Miyake”.

La teoria popolare fino ad ora era che gli eventi di Miyake fossero giganteschi brillamenti solari.

“Ma i nostri risultati sfidano questo”, ha detto il signor Zhang. “Abbiamo dimostrato che non sono associati all’attività delle macchie solari, e alcuni di loro in realtà durano un anno o due.

“Invece di una singola esplosione o bagliore istantaneo, quello che potremmo guardare è una sorta di ‘tempesta’ o esplosione astrofisica”.

Il dottor Pope ha affermato che il fatto che gli scienziati non sappiano esattamente quali siano stati gli eventi di Miyake o come prevederne il verificarsi è molto inquietante.

“Sulla base dei dati disponibili, c’è circa l’1% di possibilità di vederne un altro entro il prossimo decennio. Ma non sappiamo come prevederlo o quali danni potrebbe causare.

“Queste possibilità sono molto preoccupanti e gettano le basi per ulteriori ricerche”.

La ricerca è stata pubblicata in fatti Società Reale A.

Riferimento: “Modelling of Cosmic Radiation Events in the Tree Ring Radiocarbon Record” di Chengyuan Zhang, Utkarsh Sharma, Jordan A. Dennis, Andrea Scivo, Margot Kotimes, Ulf Buntingen, Matthew J. Owens, Michael W.D e Benjamin J.S. Pope, Atti della Royal Society of Engineering and Mathematical Physics.

DOI: 10.1098 / rspa.2022.0497

Lo studio è stato completato anche con studenti universitari in Matematica e Fisica Utkarsh Sharma e Jordan Denise.

Il lavoro è stato sostenuto da una donazione di beneficenza all’Università del Queensland da parte del Big Questions Institute.