I Patriots mirano a mantenere vive le speranze di playoff contro i cardinali in difficoltà

Non è stata una strada facile, ma i New England Patriots si ritrovano in lizza per i playoff con cinque partite rimaste nella stagione regolare. Il New England ha subito diversi infortuni da quarterback e una difficile transizione verso un nuovo coordinatore offensivo, ma in qualche modo si trova sul 6-6 all’inizio della partita di lunedì sera.

battendo Cardinali dell’Arizona Lunedì, i Patriots andranno 7-6, legando la squadra a Caricabatterie di Los Angelesche attualmente occupa l’ultimo posto nelle qualificazioni AFC, e Jet di New YorkQuelli che sono fuori stanno guardando.

Mac Jones E Ramondry Stephenson cercherà di affrontare una squadra di Cardinals in difficoltà. L’Arizona entra nella partita di lunedì con due sconfitte consecutive. La squadra ha faticato a trovare il suo equilibrio per tutta la stagione, sedendosi sul 4-8 dell’anno. Kyler Murray Ha di nuovo messo su numeri solidi, anche se l’offesa dei Cardinals non era il colosso che alcuni si aspettavano. Indietro DeAndré Hopkins ha aiutato, poiché la squadra ha segnato almeno 21 punti in cinque delle sei partite dal ritorno del fuoriclasse dalla squalifica.

Riusciranno Jones e i Patriots a sopravvivere alla competizione AFC o i Cardinals giocheranno allo spoiler? Segui Yahoo Sports mentre forniamo le ultime notizie, gli aggiornamenti, gli infortuni e i risultati mentre Cardinals e Patriots si affrontano testa a testa su “Monday Night Football”.