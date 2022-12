La serie Samsung Galaxy Note 20 riceve l’aggiornamento della sicurezza di dicembre 2022 negli Stati Uniti

La scorsa settimana, Samsung Aggiornamento della sicurezza di dicembre 2022 rilasciato su Galaxy Note 20 e il Galaxy Note 20 Ultra in Europa. Ora, la società sudcoreana ha rilasciato l’aggiornamento per i dispositivi della serie Galaxy Note 20 negli Stati Uniti. Il nuovo software è disponibile per le versioni bloccate dei dispositivi.

Ultimo aggiornamento software per le versioni assicurate dal vettore di Galassia Nota 20 E il Galaxy Note 20 Ultra viene fornito con la versione del firmware N98xUSQS3GVKA. L’aggiornamento porta Patch di sicurezza di dicembre 2022 Quello Corregge 93 vulnerabilità di sicurezza trovato su smartphone e tablet Galaxy. Il nuovo programma è attualmente disponibile sulla rete Comcast e potrebbe essere lanciato presto su altre reti.

Se sei un utente della serie Galaxy Note 20 negli Stati Uniti con un modello bloccato dall’operatore, puoi scaricare il nuovo aggiornamento andando su https://www.youtube.com/watch? impostazioni » aggiornamento del sistema e intercettazioni Scarica e installa. Puoi anche scaricare un file Firmware dal nostro database e lampeggia manualmente.

SAMSUNG Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra sono stati lanciati nel seconda metà del 2020 Con Android 10 a bordo. Il dispositivo ha ricevuto l’aggiornamento di Android 11 alla fine del 2020 e l’aggiornamento di Android 12 alla fine dell’anno scorso. Qualche settimana fa lo era I dispositivi Galaxy Note 20 hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 13.

