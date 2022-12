Il Parlamento europeo rimuove Kylie dall’incarico con l’accusa di corruzione in Qatar

Kylie era tra le quattro persone arrestate in Belgio

Un avvocato politico greco ha affermato di negare qualsiasi illecito

La polizia ha scoperto il denaro durante i raid, alcuni dei quali in una borsa in un hotel

Il ruolo del Parlamento europeo come bussola morale del blocco è in pericolo

STRASBURGO (Reuters) – Martedì il Parlamento europeo ha ritirato la deputata greca Eva Kaili dal suo alto incarico a causa delle accuse secondo cui il Qatar, ospite della Coppa del Mondo, l’avrebbe corrotta per influenzare il processo decisionale, accuse che ha negato.

Cayley, uno dei 14 vicepresidenti del parlamento, era tra le quattro persone arrestate e incriminate in Belgio per lo scandalo, che ha suscitato indignazione a Bruxelles e minaccia di danneggiare l’immagine dell’UE.

Il caso, in cui pile di denaro sono state scoperte dalla polizia, getta un’ombra sul Parlamento europeo che cerca di essere una bussola morale, criticando le violazioni dei diritti universali e ritenendo i governi dell’UE responsabili di ogni accenno di cattiva condotta.

Il Qatar ha negato qualsiasi illecito.

Il Parlamento si è mosso rapidamente per rompere i legami con Kylie, con 625 parlamentari che hanno votato a favore della mossa, solo uno contrario e due astenuti.

“L’integrità di Europarl_EN viene prima di tutto”, ha scritto su Twitter la presidente Roberta Metsola.

“La sua posizione è che è innocente, posso dirtelo”, ha detto martedì l’avvocato di Kylie in Grecia, Michalis Dimitrakopoulos.

“Non ha niente a che fare con i finanziamenti del Qatar, niente di esplicito e inequivocabile”, ha detto Dimitrakopoulos a Open TV nel primo commento pubblico.

Diversi paesi dell’UE, tra cui la Germania, hanno affermato che era in gioco la credibilità del blocco di 27 nazioni. I paesi che hanno affrontato le critiche dell’assemblea, tra cui l’Ungheria, membro dell’UE, hanno affermato di aver perso la logica morale.

Ali bin Smaikh Al-Marri, ministro del Lavoro del Qatar, parla con la greca Eva Kayli, vicepresidente del Parlamento europeo, durante un incontro in Qatar, il 31 ottobre 2022, in questa foto postata sui social. Twitter / Ministero del Lavoro – Stato del Qatar via Reuters

“D’ora in poi, il Parlamento europeo non potrà parlare di corruzione in modo autorevole”, ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto.

La polizia belga ha perquisito 19 case e uffici parlamentari da venerdì a lunedì nell’ambito delle indagini e ha sequestrato computer, telefoni cellulari e denaro, alcuni dei quali sono stati trovati in una borsa in una stanza d’albergo.

Nessuna delle quattro persone accusate è stata ufficialmente identificata, ma il nome di Kylie è presto trapelato alla stampa.

I pubblici ministeri belgi hanno affermato di sospettare da più di quattro mesi che uno stato del Golfo stia cercando di acquistare influenza a Bruxelles. Sebbene nessun paese sia stato rivelato dalla pubblica accusa, una fonte a conoscenza del caso ha affermato che si trattava del Qatar.

Diversi legislatori europei hanno invitato Kylie a dimettersi.

“Data la portata dello scandalo della corruzione, questo è il minimo che possiamo aspettarci”, ha affermato l’eurodeputata Manon Aubry, copresidente del gruppo di sinistra.

“I nostri colleghi al Parlamento europeo sono profondamente scioccati. Questi sviluppi sono molto gravosi”, ha affermato Manfred Weber del Partito popolare europeo conservatore.

Lunedì, le autorità greche hanno congelato i beni di Kylie nel suo paese d’origine, mentre il Partito socialista greco PASOK ha dichiarato che l’avrebbe espulsa dai suoi ranghi.

Kyli, 44 anni, eurodeputato socialista, faceva parte di un gruppo di giovani politici greci ambiziosi per emergere nella debilitante crisi del debito che ha travolto la Grecia dal 2010 al 2015, durante la quale il paese ha richiesto tre salvataggi internazionali.

Segnalazioni aggiuntive di Phil Blenkinsop, Carolina Tagaris, Clement Rossignol, Max Schwartz, Lefteris Papadimas, Michelle Kampas; Scritto da Ingrid Melander; Montaggio di Aaron Kuyor, Edmund Blair e Crispian Palmer

