Xi chiede sforzi per prevenire la “rivoluzione colorata”

Samarcanda, Uzbekistan – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la Russia continuerà la sua offensiva Ucraina Nonostante il contrattacco ucraino.

Parlando ai giornalisti venerdì dopo aver partecipato al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Samarcanda, in Uzbekistan, Putin ha affermato che “liberare” l’intero territorio del Donbass, il cuore industriale orientale dell’Ucraina, è rimasto l’obiettivo principale della Russia e non c’era bisogno di rivedere quel piano militare. .

Ha aggiunto: “Non abbiamo fretta” di raggiungere gli obiettivi dichiarati, osservando che la Russia ha partecipato all’operazione solo con soldati volontari.

Nel contrattacco dell’Ucraina, Putin ha detto “vediamo come si sviluppa e come finisce”.

SAMARKAND, Uzbekistan (AP) – Il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito venerdì i suoi vicini dell’Asia centrale di non permettere a estranei di destabilizzarli attraverso “rivoluzioni colorate” e si è offerto di istituire un centro regionale di addestramento antiterrorismo.

I commenti di Xi a un vertice sulla sicurezza con il presidente russo Vladimir Putin e i leader dell’Asia centrale, dell’India e dell’Iran riflettono la preoccupazione ufficiale della Cina che il sostegno occidentale agli attivisti per i diritti umani e la democrazia sia un complotto per minare il Partito Comunista al potere di Xi e altri governi autoritari.

“Dobbiamo impedire che forze esterne istighino una rivoluzione colorata”, ha detto Xi in un discorso ai leader dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, riferendosi alle proteste che hanno rovesciato regimi impopolari nell’ex Unione Sovietica e in Medio Oriente.

Xi si è offerto di formare 2.000 agenti di polizia, di istituire un centro di addestramento regionale antiterrorismo e di “rafforzare lo sviluppo delle capacità delle forze dell’ordine”. Non ha fornito dettagli.

L’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai è stata costituita da Russia e Cina come contrappeso all’influenza americana. Il vertice fa parte del primo viaggio all’estero di Xi poco dopo l’inizio della pandemia di coronavirus due anni e mezzo fa, sottolineando l’importanza che Pechino si affermi come leader regionale.

Il gruppo comprende anche Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan. L’Iran è uno stato osservatore e ha chiesto la piena adesione.

Il vertice di un giorno si è tenuto nell’antica città di Samarcanda sullo sfondo dell’attacco russo all’Ucraina e dei combattimenti tra Azerbaigian e Armenia.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, “partner di dialogo” del gruppo, ha partecipato al vertice e ha pianificato di tenere colloqui con Putin su un accordo in base al quale le esportazioni di grano dall’Ucraina sarebbero riprese attraverso il Mar Nero.

Xi sta promuovendo la “Global Security Initiative” annunciata ad aprile dopo che Stati Uniti, Giappone, Australia e India hanno formato il Quartetto in risposta alla politica estera più assertiva di Pechino. Xi non ha fornito molti dettagli, ma i funzionari statunitensi si lamentano del fatto che riflettono le argomentazioni russe a sostegno delle azioni di Mosca in Ucraina.

Le relazioni della Cina con Washington, l’Europa, il Giappone e l’India sono state tese da disaccordi su tecnologia, sicurezza, diritti umani e terra.

L’Asia centrale fa parte dell’iniziativa multimiliardaria della Cina Belt and Road per espandere il commercio costruendo porti, ferrovie e altre infrastrutture in un arco di dozzine di paesi dal Pacifico meridionale attraverso l’Asia al Medio Oriente, Europa e Africa.

Giovedì Putin ha tenuto un incontro faccia a faccia con Xi e ha ringraziato il leader cinese per la “posizione equilibrata” del suo governo sulla guerra in Ucraina. Putin si è detto pronto a discutere di “preoccupazioni” non specificate della Cina sull’Ucraina.

In una dichiarazione rilasciata dal suo governo, Xi ha espresso sostegno agli “interessi fondamentali” della Russia, ma ha anche espresso interesse a lavorare insieme per “iniettare stabilità” negli affari globali.

Gli analisti di Eurasia Group hanno affermato in un rapporto che l’incontro Xi-Putin “dimostra che la partnership tra Cina e Russia ha davvero dei limiti”.

Il governo di Xi, che ha affermato di avere un’amicizia “illimitata” con Mosca prima dell’attacco all’Ucraina, si è rifiutato di criticare la Russia. Pechino e l’India stanno acquistando più petrolio e gas russo, aiutando Mosca a compensare le sanzioni occidentali.

Hanno affermato che “la Cina non ha mai accettato l’invasione russa” ma si è impegnata ad “approfondire le relazioni strategiche con Mosca come contrappeso all’influenza occidentale”.

Li Xin, direttore dell’Istituto di studi europei e asiatici presso l’Università di scienze politiche e diritto di Shanghai, ha affermato che la Cina vuole porre fine alla guerra in Ucraina attraverso i negoziati.

“La Cina non giudicherà se l’operazione militare speciale della Russia sia giusta o meno”, ha detto Li.

Il riferimento alla stabilità è “principalmente correlato alle relazioni sino-americane”, ha affermato Zhang Lihua, esperto di relazioni internazionali presso l’Università di Tsinghua.

“Gli Stati Uniti stanno usando tutti i mezzi per sopprimere la Cina, che ha costretto la Cina a cercare la cooperazione con la Russia e il ruolo del SOC”, ha detto Zhang.

Dopo l’incontro, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che le opinioni di Mosca e Pechino sugli affari internazionali “coinciano perfettamente. Non abbiamo differenze”.

Gli osservatori affermano che è probabile che la dipendenza della Russia dalla Cina come mercato di petrolio e gas aumenti man mano che l’Occidente si muove per limitare il prezzo delle risorse energetiche russe e possibilmente ridurre del tutto le sue importazioni.

La scorsa settimana la Russia è stata costretta a ritirare le sue forze da vaste aree dell’Ucraina nord-orientale nel mezzo di un rapido contrattacco dell’Ucraina. Il ripristino del controllo da parte dell’Ucraina di diverse città e villaggi occupati dalla Russia rappresenta la più grande battuta d’arresto per Mosca da quando le sue forze furono costrette a ritirarsi dalle aree vicino alla capitale all’inizio della guerra.

Putin ha anche incontrato il presidente iraniano Ebrahim Raisi, il cui Paese è sulla buona strada per entrare a far parte dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Raisi ha affermato che Mosca e Teheran stanno finalizzando un trattato che innalzerà le loro relazioni a un “livello strategico”.