Parla il partner del lavoratore della World Central Kitchen ucciso a Gaza: “Abbiamo bisogno della verità su quello che è successo”

Il partner di uno dei sette operatori umanitari della World Central Kitchen uccisi in un attacco aereo israeliano a Gaza questa settimana chiede risposte sull’attacco mortale.

“Abbiamo bisogno di alcune risposte”, ha detto giovedì alla ABC News Sandy Locklear, la compagna di Jacob Flickinger, cittadino americano-canadese, nella sua prima intervista televisiva dopo l'attacco. “Abbiamo bisogno della verità su quello che è successo perché questa situazione è molto poco chiara”.

“Per favore, signor Biden, dicci la verità su quello che è successo”, ha chiesto del presidente Joe Biden mentre parlava con il corrispondente di ABC News Phil LeBeouf.

Flickinger, 33 anni, e altri sei operatori umanitari della WCK sono stati uccisi lunedì notte quando l'IDF ha bombardato il loro convoglio di tre veicoli, tra cui due auto blindate, dopo aver lasciato il magazzino di Deir al-Balah nel centro di Gaza, dove avevano sede gli operatori umanitari. Secondo una dichiarazione della WCK all'inizio di questa settimana, ha contribuito a scaricare più di 100 tonnellate di aiuti umanitari portati a Gaza attraverso la rotta marittima.

Quando LeBeouf le ha chiesto cosa avrebbe detto ai leader mondiali, Leclerc ha chiesto la pace.

Flickinger “cercava sempre di portare più pace in questo mondo”, ha detto Locklear, e il bisogno di aiutare le persone era “nel profondo di lui”.

“Penso che dobbiamo portare più pace in questo mondo”, ha detto.

Locklear ha detto che Flickinger, un veterano dell'esercito canadese e padre di un figlio piccolo, la chiamava ogni giorno per darle la buonanotte. Il giorno dell'aggressione non ha ricevuto alcuna chiamata da lui. Invece uno dei suoi colleghi l'ha chiamata per dirle che era stato ucciso, ha detto.

“Sono devastato da questa notizia”, ​​ha detto Leclerc emozionato. “Era una parte di me.”

Locklear ha detto che Flickinger era un “padre amorevole per suo figlio” e che non sapeva come spiegare al figlio che suo padre se n'era andato.

“Questa situazione mi rattrista molto, ma allo stesso tempo Jacob è sempre stato un guerriero e ha sempre lottato per portare più pace in questo mondo, quindi questo è quello che gli spiegherò”, ha detto. “E ricorderemo ogni giorno della nostra vita… Ricorderemo sempre quanto fosse coraggioso, ed è quello che dirò a mio figlio.”

Oltre a Flickinger, gli operatori umanitari della WCK uccisi nel raid sono stati identificati come il palestinese Saif al-Din Issam Ayyad Abu Taha, 25 anni; Damian Sobol, 35 anni, dalla Polonia; Lalzaoumi “Zomi” Frankcom, 43 anni, dall'Australia.

Sono stati uccisi anche tre membri della squadra di sicurezza della WCK: John Chapman, 57 anni; James (Jim) Henderson, 33 anni; e James Kirby, 47 anni, dalla Gran Bretagna.

Analizzando i punti di riferimento a terra a Gaza e le immagini satellitari, il team di verifica visiva di ABC News è stato in grado di identificare i tre veicoli WCK, inclusi due veicoli blindati, sparsi in luoghi diversi a circa 1,5 miglia di distanza, indicando che i veicoli erano stati colpiti da un missile. sciopero. Almeno tre colpi separati.

L’uccisione degli operatori umanitari ha suscitato la condanna internazionale. Il presidente Joe Biden si è detto “indignato” per l'attacco, che i funzionari israeliani hanno descritto come un “terribile errore”.

Giovedì, in una telefonata tra Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Biden ha sottolineato che gli scioperi contro gli operatori umanitari e la situazione umanitaria complessiva sono inaccettabili, secondo la lettura della conversazione diffusa dalla Casa Bianca.

Netanyahu ha affermato martedì in una dichiarazione che “Israele si rammarica profondamente del tragico incidente” e che l’esercito israeliano condurrà “un’indagine rapida e trasparente” con i risultati pubblicati.

La WCK, un'organizzazione umanitaria fondata dallo chef José Andres, ha chiesto un'indagine indipendente e internazionale sull'attacco aereo. L’organizzazione ha descritto l’incidente come un “attacco militare che comprendeva attacchi multipli” e ha affermato che i veicoli dell’organizzazione “sono stati presi di mira”.

“I tre veicoli trasportavano civili, sono stati identificati come veicoli della WCK e i loro movimenti erano pienamente coerenti con le autorità israeliane, che erano a conoscenza del loro itinerario, percorso e missione umanitaria”, ha detto la WCK in una dichiarazione giovedì.

Uno dei consiglieri senior di Netanyahu ha affermato che le affermazioni secondo cui l'attacco israeliano era intenzionale erano “ridicole”.

“L'ultima cosa che vogliamo al mondo è mettere in pericolo le vite dei civili”, ha detto mercoledì alla ABC News Ofir Falk, il consigliere.

La WCK ha dichiarato giovedì di aver chiesto a Israele di conservare tutto il materiale – compresi documenti e comunicazioni – che potrebbe essere rilevante per l’attacco.

La WCK lavora a Gaza da mesi e afferma di aver fornito più di 33 milioni di pasti dall'inizio del conflitto. Il gruppo ha sospeso le operazioni nell'area dopo l'attacco. Mercoledì ha detto che non aveva ancora deciso quando avrebbe ripreso le sue operazioni a Gaza.

Secondo un rapporto di marzo dell’Integrated Food Security Phase Classification, la carestia è “imminente” nel nord di Gaza, con l’intera popolazione della Striscia che soffre di alti livelli di insicurezza alimentare a causa della guerra in corso tra Israele e Hamas.

Kevin Shalvey di ABC News ha contribuito a questo rapporto.