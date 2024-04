Android 15 può aiutarti a proteggere i tuoi dati e prolungare la durata della batteria con il timeout adattivo

Mishal Rahman / Autorità Android

Lire turche; Dott Android 15 potrebbe aggiungere un'opzione di timeout adattivo che spegne automaticamente lo schermo del dispositivo quando non viene utilizzato.

È importante bloccare il tuo dispositivo Android quando non lo utilizzi in modo che nessun altro possa accedere alle tue app e ai tuoi dati.

La funzione di timeout dello schermo di Android spegne lo schermo del tuo dispositivo e lo blocca dopo un periodo di tempo specificato.

Google lancerà la prossima versione principale del sistema operativo Android, Android 15, questo autunno e abbiamo già rivelato diverse nuove funzionalità di sicurezza e privacy. Ciò include un nuovo spazio privato per le tue app sensibili, una maggiore protezione dai dispositivi “Stingray” non autorizzati, un migliore controllo su quando la tua posizione viene condivisa con le reti cellulari, la redazione automatica delle password monouso (OTP) dalle notifiche e altro ancora. Poiché sono rimaste ancora quattro build di anteprima prima del rilascio stabile di Android 15, ci saranno sicuramente più funzionalità di sicurezza che devono ancora essere aggiunte o scoperte. Una di queste funzionalità che ci aspettiamo di vedere nella prossima beta si chiama Adaptive Timeout.

Se hai attivato il blocco schermo sul tuo dispositivo (e dovresti), Android bloccherà automaticamente il tuo dispositivo dopo un determinato periodo di tempo. Per impostazione predefinita, Android spegne lo schermo dopo 30 secondi di inattività, quindi blocca il dispositivo dopo altri cinque secondi. Queste soglie possono essere modificate andando a Impostazioni > Display > Timeout schermo E Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocca dispositivo > Impostazioni schermata di blocco, rispettivamente.

Se stai facendo qualcosa che richiede di mantenere lo schermo del tuo dispositivo attivo e sbloccato ma non puoi interagire con esso, puoi attivare la funzione Attenzione schermo opzionale su dispositivi selezionati. Questa funzionalità, introdotta da Google con la serie Pixel 4, “impedisce allo schermo di spegnersi se lo stai guardando”. Utilizza la fotocamera frontale del tuo dispositivo per sapere se qualcuno sta guardando lo schermo, quindi anche se lo schermo è normalmente impostato per spegnersi dopo 30 secondi, rimarrà attivo finché viene rilevato un volto davanti ad esso.

Mentre Android offre agli utenti la possibilità di estendere automaticamente il tempo di visualizzazione del proprio dispositivo tramite la funzione Attenzione sullo schermo, il sistema operativo non offre una funzionalità che fa il contrario. In altre parole, Android non dispone di una funzionalità in grado di ridurre automaticamente il tempo necessario affinché lo schermo rimanga acceso. Questo è destinato a cambiare in Android 15 con la nuova funzionalità di timeout adattivo.

Quello APK Strappo Aiuta a prevedere le funzionalità che potrebbero entrare in servizio in futuro in base al codice in fase di elaborazione. Tuttavia, è possibile che queste funzionalità previste non arrivino a una versione generale.

Nell'anteprima 2 per sviluppatori di Android 15, ho individuato thread per una nuova impostazione “Timeout adattivo” che “spegne automaticamente lo schermo in anticipo se non stai utilizzando il dispositivo”. La descrizione della funzionalità non spiega come fa effettivamente il sistema operativo a sapere che non stai utilizzando il tuo dispositivo, ma potrebbe utilizzare la fotocamera frontale del dispositivo o altri sensori di presenza per scoprirlo. READ Viene raffigurato il modello AMD EPYC 7004 "Genoa", contenente dodici chip Zen4

<string name="contextual_timeout_description">Automatically turns off your screen early if you’re not using your device</string>

<string name="contextual_timeout_title">Adaptive timeout</string>

Queste stringhe possono essere trovate nell'app Impostazioni di Android 15 DP2, ma il codice che fa riferimento a queste stringhe appartiene alle categorie sotto com.google.* Spazio dei nomi. Ciò indica che la funzionalità di timeout adattivo non farà parte della versione Android Open Source (AOSP), ma piuttosto della versione Android 15 di Google per i dispositivi Pixel. Ciò lo renderebbe simile alla funzione Attenzione sullo schermo, anch'essa non abilitata in AOSP perché è basata sull'app Android System Intelligence di Google.

Con Adaptive Timeout in Android 15, puoi sfruttare i vantaggi del timeout esteso dello schermo senza compromettere in modo significativo la sicurezza, poiché il sistema operativo sarà in grado di spegnere (e quindi bloccare) in modo intelligente lo schermo quando hai finito di utilizzare il dispositivo. Ciò ha implicazioni anche sulla durata della batteria poiché timeout dello schermo più lunghi significano che lo schermo rimane acceso più a lungo, consumando quindi più batteria.

