“Se tutto va come sogno…”

Un'azienda finlandese beneficia di ca 2 milioni di dollari Nel finanziamento iniziale per trasformare l’inquinamento atmosferico vietare.

Non è una forma di tabù chimica Piuttosto, si tratta di una conoscenza legittima della società Carbonaid che la utilizza chimica Mineralizzare l’anidride carbonica, che causa il riscaldamento globale.

Questo metodo converte un materiale che può essere utilizzato nel calcestruzzo, riducendo la quantità di cemento altamente contaminato necessario per legare la miscela. IL Concetto Conserva ottimamente l'inquinamento atmosferico e ne previene la formazione, Secondo A un articolo sull'innovazione di TechCrunch.

Se il carbonuro può ottenere Pianificato Con un impianto pilota su larga scala in funzione, i risultati potrebbero essere enormi per il settore delle costruzioni e per il nostro pianeta.

Guardiano menzionato Il calcestruzzo è il secondo materiale più utilizzato sulla Terra. È diffuso menzionato L’industria produce circa l’8% dell’inquinamento atmosferico mondiale.

“Il nostro obiettivo a Carbonaide è creare un futuro più sostenibile utilizzando tecnologie all'avanguardia che non solo riducano le emissioni di carbonio da materiali da costruzione come il cemento, ma intrappolino più anidride carbonica di quanta ne emettano durante la loro vita”, ha affermato Tapio Vimas, CEO di Carbonaide. Egli ha detto In un rapporto TechCrunch.

Indagine geologica degli Stati Uniti Descrivere La mineralizzazione è una reazione chimica che si verifica quando alcune rocce vengono “esposte all’anidride carbonica”, intrappolando l’inquinamento.

Il processo di carbonidizzazione che ha ricevuto Medaglie Almeno dal 2022 è in grado di legare il carbonio mineralizzato nel “calcestruzzo prefabbricato”. Questo metodo mantiene l'aria sporca non generata fuori dall'atmosfera riducendo al tempo stesso la quantità di cemento richiesta. L’industria del cemento è la parte più inquinante fino al 90%secondo il Consiglio nazionale per la difesa delle risorse – per il settore del calcestruzzo.

Di conseguenza, esperti di carbonide Raccontare TechCrunch Credono di poter ridurre Il più comune Tipo di carico di inquinamento atmosferico del cemento ridotto della metà.

“È del tutto naturale che l’ambiente costruito si trasformi in un deposito di anidride carbonica, poiché rappresenta il volume più grande di materiali prodotti dall’uomo”, afferma Fahmas. Egli ha detto A TechCrunch.

È un problema che gli innovatori stanno affrontando anche altrove. Soluzioni significativamente sostenibili possono essere prese in prestito dal nostro antico passato, man mano che i ricercatori apprendono di più sulle tecniche di costruzione romane che hanno mantenuto le strutture in piedi per secoli.

Diffondere concetti di costruzione efficienti, sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico può aiutare a ridurre l’inquinamento atmosferico e persino fornire risparmi significativi. Alcuni semplici Agenti atmosferici I progetti, ad esempio, possono far risparmiare centinaia di dollari all’anno vietare Vengono generati più di mille chili di inquinamento atmosferico, a seconda dello scopo del lavoro.

Esperti in Arizona Case della Valle Affermano che le loro case costruite in modo intelligente si ripagheranno da sole. Inoltre, la capacità delle abitazioni di fornire aria fresca può anche migliorare il processo decisionale del 300%, secondo Vallesecondo Studi di Harvard.

Carbonuro Il calcestruzzo pulito può solo rafforzare concetti di progettazione sostenibile che già esistono nella pratica. Per ora tutti gli occhi sono puntati sulla linea di produzione Processo di test In Finlandia. il più recente comunicato stampa A novembre, l’azienda ha aggiunto ulteriori conoscenze all’elenco attraverso un esperto incaricato di commercializzare l’innovazione.

Come capiscono maschioTuttavia, la più grande sfida di marketing è garantire una struttura dei costi inferiore rispetto alle alternative che inquinano il carbonio. “Altrimenti non possiamo essere sicuri che la nostra tecnologia prevarrà”, ha aggiunto.

“Se le cose andranno come sogno, la nostra tecnologia avvierà un processo in cui l’ambiente costruito diventerà in futuro un deposito di carbonio, piuttosto che una fonte di massicce emissioni”, ha affermato Vihmas. Raccontare TechCrunch.

