Atlus rivela i diritti d’autore di Persona 5 più popolari in un sondaggio ufficiale

Ci sono molte persone di spicco Persona 5 Reale, ma chi è il più famoso di tutti? Atlus e Sega hanno recentemente deciso di concludere il dibattito con un sondaggio ufficiale che chiede ai fan di nominare il loro personaggio preferito.

La lista dei 10 includeva personaggi come Morgana, e nella top 3 abbiamo Kasumi Yoshizawa, Makoto Niijima e Joker per primi:

1. Eroe / Joker

2. Makoto Nijima

3. Kasumi Yoshizawa

4.Futaba Sakura

5. Goro Akechi

6. Anna Takamaki

7. Yosuke Kitagawa

8. Morgana

9.Ryuji Sakamoto

10. Haru Okumura

Questo particolare sondaggio segue le notizie alla fine dello scorso anno sulle vendite Switch di Persona 5 Royal che hanno superato in modo imbarazzante il milione. Il P5R ha ora raggiunto anche 3,3 milioni di vendite in totale. Se non l’hai ancora provato, vale la pena dare un’occhiata: gli abbiamo assegnato 10 stelle su 10.

In una nota correlata, Atlus ha recentemente esposto i suoi piani per il 2023, notando come stia attualmente preparando diversi annunci di nuovi giochi. Puoi saperne di più nella nostra storia precedente: