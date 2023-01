La Cina giura la “vittoria finale” su Covid mentre l’epidemia preoccupa il mondo

Il virus si sta diffondendo rapidamente in Cina dopo il cambio di politica

L’ultimo paese in Giappone a richiedere test dagli arrivi in ​​Cina

Riunione dell’Unione Europea per discutere la politica dei viaggi in Cina

L’Oms chiede dati agli scienziati cinesi

PECHINO (Reuters) – I funzionari della sanità globale hanno faticato a stabilire la realtà del nuovo focolaio di coronavirus in Cina e come prevenirne un’ulteriore diffusione, mentre il quotidiano portavoce del governo mercoledì ha radunato il pubblico per la “vittoria finale” contro il virus.

L’annullamento da parte della Cina delle sue rigide restrizioni sui virus il mese scorso ha scatenato il COVID su 1,4 miliardi di persone che hanno poca immunità naturale essendo state protette dal virus da quando è emerso nella città di Wuhan tre anni fa.

Le pompe funebri stanno segnalando un aumento della domanda per i loro servizi, gli ospedali sono sopraffatti dai pazienti e gli esperti sanitari internazionali prevedono almeno 1 milione di morti in Cina quest’anno.

Ma ufficialmente, la Cina ha riportato un piccolo numero di decessi per COVID dal cambio di politica e ha minimizzato le preoccupazioni su una malattia che una volta si sforzava di sradicare attraverso blocchi di massa anche se il resto del mondo si apriva.

“La Cina e il popolo cinese otterranno sicuramente la vittoria finale sull’epidemia”, ha affermato in un editoriale il People’s Daily, portavoce del Partito comunista cinese, smentendo le critiche al suo rigido regime anti-virus che ha scatenato proteste storiche alla fine dello scorso anno .

Poiché ora sta smantellando tali restrizioni, la Cina è stata particolarmente critica nei confronti delle decisioni di alcuni paesi di imporre ai propri cittadini l’obbligo di test COVID, affermando che sono irragionevoli e prive di basi scientifiche.

Il Giappone è diventato l’ultimo paese a imporre un test COVID prima della partenza per i viaggiatori provenienti dalla Cina, a seguito di misure simili adottate da Stati Uniti, Gran Bretagna, Corea del Sud e altri paesi.

I funzionari sanitari dell’Unione europea a 27 nazioni si incontreranno mercoledì per discutere una risposta coordinata al viaggio in Cina. La maggior parte dei paesi dell’UE preferisce un test COVID prima della partenza per i visitatori provenienti dalla Cina.

La Cina, che è stata in gran parte tagliata fuori dal mondo dall’inizio della pandemia alla fine del 2019, smetterà di richiedere ai viaggiatori in arrivo la quarantena dall’8 gennaio, ma richiederà comunque ai passeggeri in arrivo di essere testati prima di iniziare i loro voli.

dubbio sui dati

Nel frattempo, i funzionari dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno incontrato martedì gli scienziati cinesi tra le preoccupazioni sull’accuratezza dei dati cinesi sulla diffusione e l’evoluzione dell’epidemia.

L’agenzia delle Nazioni Unite ha invitato gli scienziati a fornire dati dettagliati sulle sequenze virali e a condividere i dati su ricoveri, decessi e vaccinazioni.

La portavoce dell’OMS ha detto che l’OMS rilascerà informazioni sui colloqui in un secondo momento, possibilmente in una conferenza stampa mercoledì. Il portavoce ha affermato in precedenza che l’agenzia si aspetta una “discussione dettagliata” sulle varianti circolanti in Cina e nel mondo.

Il mese scorso, Reuters ha riferito che l’Organizzazione mondiale della sanità non aveva ricevuto dati dalla Cina sui nuovi ricoveri per il coronavirus dal cambio di politica di Pechino, spingendo alcuni esperti sanitari a chiedersi se stesse coprendo l’entità dell’epidemia.

Martedì la Cina ha riportato cinque nuovi decessi per COVID-19, rispetto ai tre del giorno precedente, portando il bilancio ufficiale delle vittime a 5.258, che è molto basso rispetto agli standard globali.

Ma si ritiene che il bilancio delle vittime sia molto più alto. La società di dati sanitari con sede in Gran Bretagna Airfinity ha affermato che circa 9.000 persone in Cina probabilmente muoiono ogni giorno a causa di COVID.

Ci sono state scene caotiche all’ospedale Zhongshan di Shanghai quando i pazienti, molti dei quali anziani, si sono affollati nello spazio martedì in sale stipate tra letti di fortuna mentre le persone usavano ventilatori e ricevevano fleboclisi endovenose.

Con le turbolenze dovute al COVID che hanno rallentato l’economia cinese da 17 trilioni di dollari fino alla crescita più bassa in quasi mezzo secolo, gli investitori ora sperano che i responsabili politici intervengano per contrastare il calo.

Lo yuan cinese ha oscillato al massimo di quattro mesi contro il dollaro mercoledì, dopo che il ministro delle finanze cinese si è impegnato a intensificare l’espansione fiscale quest’anno, giorni dopo che la banca centrale ha dichiarato che avrebbe implementato un maggiore sostegno politico all’economia.

boom di prenotazioni

Sebbene alcuni paesi stiano imponendo restrizioni ai visitatori cinesi, sta crescendo l’interesse per i viaggi all’estero dal paese più popoloso del mondo, secondo quanto riferito dai media statali.

Le prenotazioni di voli internazionali dalla Cina sono aumentate del 145% su base annua negli ultimi giorni, ha riferito il China Daily, gestito dallo stato, citando i dati della piattaforma di viaggi Trip.com.

Il numero di voli internazionali da e per la Cina è ancora una frazione dei livelli pre-COVID. Il governo ha affermato che aumenterà i viaggi e renderà più facile per le persone viaggiare all’estero.

L’autorità del turismo della Thailandia ha dichiarato martedì che la Thailandia, una delle principali destinazioni per i turisti cinesi, prevede l’arrivo di almeno cinque milioni di cinesi quest’anno.

Più di 11 milioni di turisti cinesi hanno visitato la Thailandia nel 2019, quasi un terzo dei suoi visitatori totali.

Ma ci sono già segnali che l’aumento dei viaggi dalla Cina potrebbe causare problemi all’estero.

La Corea del Sud, che lunedì ha iniziato a testare i viaggiatori provenienti dalla Cina per il COVID, ha dichiarato che più di un quinto dei risultati del test è stato positivo.

Mercoledì, le autorità stavano cercando un cittadino cinese risultato positivo al virus ma scomparso in attesa della quarantena. La persona, che non è stata identificata, rischia fino a un anno di carcere o una multa di 10 milioni di won (7.840 dollari).

Segnalazioni aggiuntive di Bernard Orr e Liz Lee a Pechino, Brenda Goh a Shanghai, Hyunhee Shin a Seul e Kantaro Komiya a Tokyo; Scritto da John Geddy. A cura di Robert Purcell

