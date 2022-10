Aggiornamenti live: la guerra della Russia in Ucraina

I residenti locali osservano parti di un drone che le autorità ucraine considerano un drone Shahed-136 di fabbricazione iraniana, a Kiev, in Ucraina, il 17 ottobre. Vladislav Mosienko/Reuters

Secondo Rhett, l’uso da parte della Russia di aerei “kamikaze” di fabbricazione iraniana per attaccare l’Ucraina mostra che il suo esercito è privo di equipaggiamento e personale. Il tenente generale Mark Hertling, ex comandante in capo dell’esercito americano in Europa.

Lunedì, la Russia ha schierato droni Shahed-136 di fabbricazione iraniana per attaccare Kiev, uccidendo quattro persone tra cui una donna incinta e il suo partner, secondo funzionari ucraini.

“L’esercito di Putin è vuoto in questo momento”, ha detto Hertling a Erin Burnett della CNN. Tanto che devono andare in altri paesi, come l’Iran, per ottenere i droni Shahid-136 e ora i missili per sostituire un sistema che è appena stato esaurito”.

L’Iran ha negato di aver fornito armi alla Russia, ma le prove suggeriscono il contrario.

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia aveva precedentemente ordinato 2.400 UAV Shahed-136 dall’Iran. I droni sono in grado di trasportare missili a guida di precisione con un carico utile di circa 50 chilogrammi (110 libbre).

“La cosa molto importante è che la maggior parte dei missili, e molto probabilmente i missili che la Russia otterrà dall’Iran non saranno guidati e rimarranno armi terroristiche come quelle che Putin ha già usato contro i cittadini ucraini, disse Hertling.