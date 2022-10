I test dei ricercatori di una versione coltivata in laboratorio del virus Covid sono sotto esame

RLa ricerca dell’Università di Boston per testare una versione ibrida prodotta in laboratorio del virus SARS-CoV-2 sta guadagnando titoli caldi, con le accuse che gli scienziati coinvolti potrebbero aver scatenato un nuovo agente patogeno.

Il lavoro, svolto nell’ambito delle precauzioni di livello 3 di biosicurezza presso i Laboratori Nazionali per le Malattie Infettive Emergenti della BU, non ha evidenze di condotta impropria o non sicura. In effetti, è stato approvato da un comitato interno di revisione della biosicurezza e dalla Public Health Commission di Boston, ha affermato l’università lunedì sera.

Ma è chiaro che il team di ricerca non ha distrutto il lavoro con l’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive, uno dei finanziatori del progetto. La società ha indicato che cercherà alcune risposte sul motivo per cui ha appreso del lavoro in primo luogo attraverso i resoconti dei media.

Emily Erbelding, direttrice della Divisione di microbiologia e malattie infettive della NIAID, ha affermato che le domande di sovvenzione originali del team della BU non specificavano che gli scienziati volessero svolgere questo lavoro preciso. Il team non ha chiarito nei rapporti in corso al NIAID che stava conducendo esperimenti che prevedevano il miglioramento dell’agente patogeno del virus.





“Penso che avremo conversazioni nei prossimi giorni”, ha detto Erbelding a STAT in un’intervista.

Alla domanda se il team di ricerca avrebbe dovuto informare il NIAID della sua intenzione di svolgere il lavoro, Erbelding ha detto: “Vorremmo che l’avessero fatto, sì”.

La ricerca è pubblicata online Prestampa, il che significa che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria. L’autore senior Mohsan Saeed è del National Emerging Infectious Diseases Laboratory della BU. STAT ha contattato Saeed lunedì, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione di questo articolo.

Nei commenti inviati via e-mail, l’università ha negato le affermazioni fatte da alcuni media secondo cui il lavoro ha prodotto un virus altamente letale.

Un’e-mail di Rachel LaPaul Cavallario, vicepresidente associato per le pubbliche relazioni e i social media, afferma che il lavoro è un guadagno nella ricerca-azione, un termine che si riferisce alla manipolazione di agenti patogeni. “In effetti, questa ricerca ha creato il virus [replication] Meno pericoloso”, si legge nell’e-mail, aggiungendo che altri gruppi di ricerca hanno svolto un lavoro simile.

In uno studio di Saeed e colleghi che ha coinvolto la creazione di un virus ibrido o chimerico, la proteina spike della versione Omicron della SARS-2 è stata fusa con il ceppo Wuhan originale del virus dalla Cina. Nel 2020. I virus Omicron sono apparsi per la prima volta alla fine del 2021 e da allora si sono suddivisi in vari sottotipi.

L’obiettivo della ricerca era determinare se le mutazioni nella proteina spike dell’omicron fossero responsabili della maggiore capacità di questa variante di eludere l’immunità alla SARS-2 generata dall’uomo e se i cambiamenti portassero alla ridotta virulenza dell’omicron.

Tuttavia, i test hanno effettivamente dimostrato che il virus chimerico era più letale per un ceppo di topi di laboratorio rispetto a Omicron, uccidendo l’80% dei topi infetti. È importante sottolineare che il ceppo originale di Wuhan ha ucciso il 100% dei topi testati.

Lo studio ha concluso che le mutazioni nella proteina spike della variante omcron erano responsabili della capacità delle persone di eludere l’immunità sviluppata dalla vaccinazione, dalle infezioni o da entrambe, ma non erano responsabili dell’apparente diminuzione della gravità. Virus Omicron.

“Coerentemente con gli studi pubblicati da altri, questo lavoro mostra che non è la proteina spike che guida la patogenicità dell’omicron, ma piuttosto altre proteine ​​virali. La determinazione di tali proteine ​​​​può portare a migliori strategie diagnostiche e di gestione della malattia”, ha affermato Sayed in un commento diffuso da l’Università.

La ricerca sul potenziale per rendere i patogeni più letali è stata per anni una questione scottante. Circa un decennio fa, un dibattito di alto profilo sul fatto che fosse sicuro pubblicare ricerche controverse fatte sul virus mortale dell’influenza aviaria H5N1 ha portato a una riscrittura delle regole che circondano questo tipo di lavoro. Un’altra recensione principio Attualmente sotto gli auspici del National Science Advisory Board for Biosecurity.

Dall’inizio della pandemia di Covid-19, la controversia sulla ricerca sui patogeni della pandemia ha portato alcuni scienziati e altri a credere che la ricerca sui coronavirus di pipistrello presso l’Istituto di virologia di Wuhan in Cina potrebbe essere stata un risultato accidentale o deliberato. La città in cui si ritiene sia iniziata l’epidemia. (C’è Molte prove Ciò indica che il virus non proveniva da un laboratorio di Wuhan, ma da un mercato umido della città. Ma dimostrare che dopo tre anni non è successo nulla può essere una sfida, da non vincere.)

Secondo la politica del NIAID, le proposte di ricerca finanziata dal governo federale che potrebbero sviluppare agenti patogeni avanzati di potenziale epidemico devono essere deferite a un comitato che valuti i rischi ei benefici del lavoro. Il principio è noto come framework P3CO.

Erbelding ha detto che il NIAID probabilmente avrebbe convocato un tale gruppo in questo caso se avesse saputo che il gruppo di Syed stava progettando di creare un virus chimerico.

“Quello che vogliamo fare è parlare in anticipo di ciò che vogliono fare, e se il framework P3CO definisce un agente patogeno potenziato con potenziale epidemico, l’ePPP, avremmo potuto presentare un pacchetto per la revisione da parte di un panel convocato da HHS, l’Ufficio del Sottosegretario per la preparazione e la risposta. Questo è ciò che stabilisce il quadro, ecco tutto. “Lo avremmo fatto”, ha detto.

Erbelding ha osservato, tuttavia, che una parte della copertura mediatica dello studio ha sopravvalutato il rischio rappresentato dal lavoro. “Quel tasso di uccisioni dell’80%, quel titolo non racconta l’intera storia”, ha detto. “Perché Wuhan” – il ceppo originale – “ha ucciso tutti i topi”.

Il tasso di mortalità osservato in questo ceppo di topi infettati da questi virus solleva interrogativi su quanto siano validi un modello di ciò che accade quando le persone vengono infettate dalla SARS-2. Il ceppo Wuhan ha ucciso meno dell’1% delle persone infette.

Angela Rasmussen, una virologa non coinvolta nella ricerca, ha avuto una certa simpatia per gli scienziati della BU, che hanno affermato che c’era ambiguità nelle regole attualmente scritte.

“Poiché molte definizioni di EBPP sono ‘ragionevoli aspettative’ sui risultati umani (e i modelli animali non sono sempre buoni proxy per questo), è molto difficile per i ricercatori dire: ‘Oh, questo è EBPP'”, ha scritto Rasmussen. Risposte alle domande di STAT.

“Chiedo personalmente chiarimenti al NIAID in caso di dubbio, ma spesso non è chiaro quando è necessaria una guida aggiuntiva. E poiché non è così trasparente, è difficile guardare ad altre decisioni che NIAID ha preso per esempio”, ha affermato.

“Sono molto stanco delle persone che suggeriscono che i virologi e il NIAID sono irresponsabili o non si preoccupano della biosicurezza”, ha affermato Rasmussen, esperto di coronavirus presso l’Istituto di vaccini e malattie infettive dell’Università del Saskatchewan. “Non è questo il problema. Il problema è che per molti test le linee guida e le aspettative non sono chiare e il processo non è trasparente.

– Questo articolo è stato aggiornato per includere il commento della Boston University e l’autore senior dell’articolo.

