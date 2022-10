I futures sulle azioni sono aumentati dopo che il Nasdaq ha registrato il suo miglior giorno da luglio

I futures azionari sono aumentati lunedì sera dopo che il Nasdaq ha registrato la sua migliore performance giornaliera da luglio.

I future legati al Dow Jones Industrial Average hanno guadagnato 174 punti, ovvero lo 0,58%. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,69% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,75%.

Queste mosse sono arrivate il giorno dopo la vittoria di Wall Street. Il Dow Jones Industrial Average è salito di quasi 550 punti, dopo una settimana volatile di scambi. Anche l’S&P 500 è in rialzo del 2,65% nel corso della giornata. Il Nasdaq è salito del 3,43% grazie al rimbalzo delle azioni tecnologiche, guidate da nomi come Amazon, Meta Platforms e Microsoft. È stato il giorno migliore per il peso massimo della tecnologia dal 27 luglio.

I forti rapporti sugli utili hanno spinto le azioni al rialzo. Le azioni di Bank of America sono aumentate del 6,06% dopo aver fornito risultati migliori del previsto e la Bank of New York Mellon ha guadagnato il 5,08% dopo che i propri utili hanno sovraperformato.

Inoltre, un altro supporto fondamentale dai mercati del Regno Unito. Jeremy Hunt, il nuovo cancelliere della Gran Bretagna, ha annunciato lunedì che lo avrebbe fatto Annullamento di quasi tutti i tagli fiscali dichiarati Ritiro dai sussidi energetici.

Gli investitori stanno guardando per qualsiasi segno che il mercato azionario abbia toccato il fondo e il nuovo massimo potrebbe essere l’inizio di un nuovo ciclo rialzista. Ma gli analisti non sono del tutto sicuri che il fondo sia lì e molti vedono più dolore davanti.

“Penso che questo sarà uno di quei picchi di mercato ribassista che fa rabbrividire le persone”, ha detto Jay Adami, direttore dell’advocacy per i consulenti del Private Advisor Group di Morristown, nel New Jersey, a “Fast Money” della CNBC, aggiungendo che i mercati non sono nemmeno vicini al bosco quando si tratta del mercato ribassista.

Più grandi profitti bancari sul ponte. Goldman Sachs annuncerà i risultati trimestrali martedì mattina. Anche Johnson & Johnson, Netflix e United Airlines annunceranno i risultati quel giorno. Più avanti nella settimana, riferiscono Tesla, IBM e American Airlines.