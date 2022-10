“Ballando con le stelle”: Selma Blair lascia la stagione 31 in anticipo

Selma Blairtempo dentro Ballando con le stelle La sala da ballo è giunta a una conclusione anticipata lunedì sera quando l’attrice si è ritirata volontariamente dalla competizione della stagione 31.

A Blair è stata diagnosticata la sclerosi multipla nel 2018 ed è stata trasparente sulla sua battaglia con la malattia cronica durante la stagione 31 con la ballerina professionista Sasha Farber. Ma durante le prove del programma radiofonico di questa settimana, i risultati della risonanza magnetica hanno rivelato che i rigori della competizione stavano infliggendo danni significativi, forse gravi, ai muscoli e alle ossa di Blair. E così ho deciso di uscire dalla competizione durante la trasmissione di lunedì che ha celebrato l’anno più importante nella vita di ogni concorrente. Lei e Farber hanno ancora eseguito un ballo d’addio nella canzone di Andra Day “What the World Needs Now is Love” per guadagnare 40 membri della giuria.

Storie correlate

“Non credo che la gente capisca cosa significhi questo spettacolo [the competitors]Ha detto al co-conduttore Alfonso Ribeiro dopo la sua esibizione. “Tutti avevano ragioni incredibili per essere qui: così sani e così bravi. Vedere il pubblico interagire con ognuno di noi e i nostri sforzi è commovente. Sono così orgoglioso di tutti e così orgoglioso di questo pubblico che ci vede”.

Poiché Blair ha lasciato volontariamente la competizione, nessun altro ballerino è stato squalificato per l’episodio di lunedì. Secondo scatto, concerto a tema danza Andrà in onda su Disney+ martedì sera (8/7c) e invece i risultati della giuria di lunedì andranno nei risultati finali di martedì. (I 40 perfetti di Blair non influenzeranno la concorrenza; la star di TikTok Charli D’Amelio e il Pro Mark Ballas hanno ottenuto il secondo punteggio più alto della serata, compresi i punteggi più alti della stagione!, con il loro numero contemporaneo.)

Non appena sarà disponibile, verrà aggiunto un video della performance finale di Blair. Nel frattempo, lascia un commento con i tuoi pensieri sulla sua partenza anticipata.