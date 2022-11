Ecco cosa è successo quando Biden ha parlato al vertice COP27 sul clima

L’amministrazione Biden vuole che le aziende finanzino progetti di energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo in un modo che consenta alle aziende di calcolare le conseguenti riduzioni dei gas serra rispetto ai loro obiettivi climatici.

John Kerry, l’inviato per il clima del presidente Biden, prevede mercoledì di annunciare un programma che secondo i suoi consiglieri potrebbe pompare decine di miliardi di dollari privati ​​nelle economie dei paesi in via di sviluppo che lottano per sostituire carbone, petrolio e gas con eolico, solare e altre energie rinnovabili.

Il programma, noto negli ambienti climatici come il Carbon Offset Scheme, è il prodotto di mesi di discussioni tra il signor Kerry e le principali società, nonché gruppi filantropici come la Rockefeller Foundation e il Bezos Earth Fund, secondo diverse persone coinvolte nel colloqui che non erano autorizzati a discuterne pubblicamente.

“Dobbiamo aumentare i finanziamenti di enormi ordini di grandezza rispetto a adesso”, ha affermato Nathaniel Keohan, presidente del Center for Climate and Energy Solutions, un gruppo ambientalista che sostiene il piano.

Ma l’iniziativa è stata accolta con scetticismo da alcuni paesi europei e dal personale del Segretario generale delle Nazioni Unite perché ritenevano che il piano mancasse di dettagli ed era affrettato, secondo diverse persone che hanno familiarità con le discussioni.

Alcuni influenti gruppi ambientalisti statunitensi informati sulla strategia dal Dipartimento di Stato, tra cui il Natural Resources Defense Council e il World Resources Institute, non hanno sostenuto il piano perché temevano che avrebbe effettivamente minato gli sforzi per ridurre a zero le emissioni globali, hanno affermato gli attivisti.

Gli attivisti hanno affermato che mentre altri paesi aumentano i fondi pubblici per affrontare il cambiamento climatico, l’amministrazione Biden affronta la prospettiva che i repubblicani guadagneranno Martedì le elezioni di medio termine E trattenendo nuovi crediti, ha taciuto su qualsiasi piano per fornire finanziamenti.

“Non c’è posto per la compensazione delle emissioni di carbonio in un mondo che è già in fiamme, sott’acqua e sta affrontando crescenti perdite e danni climatici”, ha affermato Rachel Cletts, direttrice della politica climatica presso l’Union of Concerned Scientists, un gruppo ambientalista.

L’acceleratore della transizione di potenza, come viene chiamato il programma, dovrebbe essere completato entro il prossimo anno, secondo Bozza segreta di una pagina Dal piano ottenuto dal New York Times.

Secondo un funzionario dell’amministrazione, la strategia include allettanti aziende che si sono impegnate sul clima ad acquistare compensazioni di carbonio, essenzialmente crediti per l’inquinamento da gas serra. Il denaro andrà alla riduzione delle emissioni nel settore energetico di un paese, allo sviluppo di energie rinnovabili e alla costruzione della resilienza agli impatti climatici. Le aziende, a loro volta, riceveranno il credito per alcune delle emissioni che si sono impegnate a ridurre.

Sebbene non sia chiaro quali paesi potrebbero aderire, sta prendendo di mira luoghi come il Sud Africa e l’Indonesia che hanno lottato per abbandonare i combustibili fossili.

Il design è unico. Invece di utilizzare le compensazioni per finanziare singoli progetti, il programma richiede ai paesi o alle province di sviluppare piani di emissioni per attirare gli investitori.

Ciò ha lo scopo di prevenire problemi che in passato hanno ostacolato i piani di mercato del carbonio, in cui una società inquinante potrebbe chiudere un impianto di combustibili fossili in un luogo, ottenere crediti per farlo e quindi aprire un impianto simile in un altro, il funzionario dell’amministrazione disse.

Una caratteristica fondamentale del nuovo programma è che le società di combustibili fossili non potranno aderire, almeno inizialmente, ha affermato il funzionario dell’amministrazione. Ciò è dovuto al timore che le compagnie petrolifere e del gas possano affermare di migliorare le proprie prestazioni pur continuando a produrre combustibili fossili che generano emissioni.

I sostenitori hanno affermato che stanno lavorando per garantire che il piano abbia standard rigorosi, ma hanno affermato che il settore privato deve svolgere un ruolo.

“Se intendiamo chiudere le centrali a carbone, riteniamo che i mercati volontari del carbonio abbiano un ruolo da svolgere”, ha affermato in una nota Stacey Cobbs, portavoce del Bezos Earth Fund.