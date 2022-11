Un gioco open world con Ghost of Tsushima Vibes, Tight Combat

Cinque mesi dopo ho pubblicato un post su un gioco d’azione cinese Dispone di combattimento aereoIo ho altro Ottimo da mostrarti. Nonostante il nome sciocco, Progetto: Percettore È un triste dramma politico che mi dà qualcosa Fantasma di Tsushima strumento a percussione. Ma Progetto: Percettore Va oltre il normale combattimento Soulslike. E quando ho visto il personaggio principale correre contro il muro, è stato allora veramente Cominciò a prestare attenzione.

Progetto: The Perceiver – Debutto Trailer | Giochi per PS5 e PS4

La maggior parte dei nemici sono umani, il che significa che l’obiettivo iniziale è capire come schivare gli attacchi e spaccargli la testa con un calcio rotante. Man mano che l’esperienza si accumula, il protagonista Può trasformarsi in boccioli di fiori Salta sul muro mentre si fa strada attraverso piattaforme rotanti. Sono entusiasta di vedere l’intera gamma di abilità quando il gioco si avvicina al lancio.

Wuxia è un genere letterario cinese in cui eroi erranti viaggiano attraverso la Cina per combattere per la giustizia, e Progetto: Percettore Si adatta bene a questo tipo. Il protagonista, in seguito noto come la Maschera della Lealtà, viene ucciso in battaglia, il suo sovrano viene assassinato e viene riportato in vita come un fantasma travestito, facendolo sentire come se Fantasma di Tsushima. Devotion continua a combattere contro la maschera di Umbra, una ribelle che sembra divertirsi ad abbandonarsi a un po’ di filosofia morale. “Questa terra appartiene a tutti i suoi abitanti”, disse il cattivo mentre combatteva l’eroe in un campo di fiori. “Che si tratti di Liang o Tang, ha importanza quale ordine viene chiamato?” come dan. Abbiamo una lezione morale nel mezzo di una battaglia per la vita o la morte. Lo amo.

C’è solo un problema: la localizzazione è terribile. Le descrizioni sono stilizzate in modo tale da sembrare letteralmente tradotte dal cinese. È difficile per me analizzare ciò che le traduzioni stanno cercando di dirmi. Il trailer è del tutto comprensibile, quindi spero che questo sia solo un flop di marketing.

Progetto: Percettore Non ha ancora una data di uscita, sebbene sia stata confermata su PlayStation 4 e 5. Non è chiaro se uscirà su altre piattaforme in futuro.