Secondo quanto riferito, l'evento “Let Loose” di Apple per l'iPad includerà un evento speciale anche a Londra

Apple ha in programma un evento speciale per il 7 maggio, durante il quale dovrebbe “scatenarsi” e lanciare importanti modifiche alla gamma iPad. Uno sviluppo interessante sembra che quel giorno ci sarà anche un evento collaterale organizzato da Apple a Londra.

Evento Apple a Londra?

Nel suo articolo sull'annuncio dell'evento di Apple qualche giorno fa, ha detto indipendente Queste informazioni includevano:

Apple trasmetterà il lancio in diretta in tutto il mondo, ma sarà accompagnato da un evento a Londra, il che potrebbe spiegare il lancio insolitamente anticipato. L'azienda ha quasi organizzato la sua festa di lancio presso la sua sede in California, e tenerla nel Regno Unito rappresenta una rottura con la tradizione.

Sugli argomenti, Joe Rossignol dice Ha “confermato che Apple terrà un incontro di più giorni di famosi giornalisti/blogger/creatori di contenuti di social media a Londra” per il suo evento “Let Loose” il 7 maggio.

“Ci saranno partecipanti provenienti da diversi paesi d'Europa e persino dall'Australia. Credo che si terrà presso Apple Battersea e ci sarà tempo per una formazione pratica sui nuovi prodotti.

L'evento a Londra sarà, ovviamente, solo su invito e non aperto al pubblico.

Prendi 9to5Mac

Per il suo evento “Scary fast” di ottobre, incentrato sui Mac, Apple non ha organizzato un evento di persona a Cupertino. Tuttavia, ha invitato la stampa e gli influencer in alcune città in tutto il mondo per guardare un video dell'evento e toccare con mano i prodotti.

Questo è probabilmente ciò che accadrà per l'evento Let Loose del mese prossimo, ma questa volta anche con un incontro di persona a Londra. Questo potrebbe anche essere uno dei motivi dietro la strana tempistica dell'evento alle 7:00 PT/10:00 ET, ovvero alle 15:00 ET a Londra.

Più di ogni altra cosa, questo potrebbe essere un segno che Vision Pro sta per fare il suo debutto fuori dagli Stati Uniti. Durante l'evento è previsto anche il lancio dei nuovi iPad Pro, iPad Air, Magic Keyboard e Apple Pencil.

vedremo! Manca solo poco più di una settimana al momento ufficiale della separazione…

Segui l'opportunità: Discussioni, Twitter, InstagramE Mastodonte.