Intel Core i9-13900K ha ottenuto il primo posto come CPU single-thread più veloce nel benchmark PassMark

La CPU Intel Raptor Lake Core i9-13900K supera tutti i processori nel benchmark PassMark a thread singolo

L’Intel Core i9-13900K è la CPU di punta Raptor Lake, con 24 core e 32 thread in una configurazione 8 P-Core (Raptor Cove) e 16 E-Core (Gracemont V2). La CPU è configurata con un clock di base di 3,0 GHz, un boost clock single-core di 5,8 GHz (1-2) core e un boost clock integrato di 5,5 GHz (tutti gli otto core). La CPU è dotata di una cache incorporata da 68 MB e una valutazione PL1 da 125 W fino a 250 W. La CPU può anche assorbire fino a 350 watt di potenza quando si utilizza la modalità di alimentazione illimitata Che abbiamo dettagliato qui.

Core i9-13900K 8+16 (24/32) – 3,0 / 5,8 GHz – 66 MB di cache, 125 W (PL1) / 253 W (PL2)

3,0 / 5,8 GHz – 66 MB di cache, 125 W (PL1) / 253 W (PL2) Core i9-12900K 8+8 (16/24) – 3,2 / 5,2 GHz – 30 MB di cache, 125 W (PL1) / 241 W (PL2)

Il significativo overclocking fornito con le CPU Intel Core Raptor Lake di 13a generazione è stato pre-testato da vari benchmark. Tuttavia, di recente Cartello stradale Ad esempio, sono state testate le prestazioni single-thread del Core i9-13900K e il processore ha ottenuto un punteggio del 9,5% superiore rispetto ai precedenti processori Alder Lake, raggiungendo 4.833 punti.

Intel Core i9-13900K con prestazioni di valutazione a thread singolo PassMark, Fonte immagine: PassMark tramite TUM_APISAK

Nel test multi-thread, il processore Intel Core i9-13900K ha ottenuto 54.433 punti, il 19% in più rispetto al processore Ryzen 9 5950X di AMD negli stessi test. Tuttavia, gli ultimi processori AMD della serie Ryzen 7000 mancano nel test PassMark, anche con le CPU di prossima generazione di AMD rilasciate prima di Intel e della serie Raptor Lake.

Punteggio multi-thread Intel Core i9-13900K PassMark, Fonte immagine: PassMark via TUM_APISAK

Nella classifica della prima immagine ci sono punteggi non solo per il processore Intel Core i9-13900K ma anche per le CPU i7-13700, i5-13500 o i5-13400. Il CPU Intel Raptor Lake Dovrebbe essere annunciato in un evento di innovazione la prossima settimana, seguito da un lancio ufficiale in ottobre.

fonti di notizie: Cartello stradaleAPISAK,