Collegamenti Hackaday: 28 aprile 2024

Bene, è ufficiale: l'intelligenza artificiale sta rovinando tutto. Questa non è esattamente una novità, ma lo sai Gli LLM sembrano essere utilizzati per scrivere articoli scientifici Un po’ preoccupante, e Andrew Gray, bibliotecario dell’University College di Londra, ha le ricevute. Ha esaminato uno spaccato di articoli scientifici del 2023 alla ricerca di alcune parole note per apparire frequentemente nei testi prodotti da LLM, come “lodevole”, “complesso” o “meticoloso”. La maggior parte delle parole sembrano avere un tono generalmente positivo e suonare più piacevoli del parlato quotidiano; Dopotutto, raramente si usa la parola “ovvio” o “degno di nota”, a meno che tu non stia cercando di sembrare intelligente. Ha riscontrato un aumento nella frequenza di occorrenza di queste e altre parole chiave nel 2023 rispetto al 2022, quando ChatGPT non era ampiamente disponibile.

Tuttavia, non è sempre necessaria un'analisi statistica della distribuzione delle parole per rilevare gli effetti LLM. L'articolo include esempi di testo copiati e incollati direttamente dal chatbot, senza alcun tentativo di modifica o anche di minima correzione di bozze. È difficile immaginare come non solo gli autori di articoli di ricerca, ma anche i redattori e i revisori di riviste non abbiano potuto cogliere un evidente messaggio di errore di chatbot copiato e incollato. E non cominciamo nemmeno con lo schizzo realizzato da Midjourney di un topo con un enorme talento che è stato utilizzato per illustrare un articolo (Da quando mi sono tirato indietro) sulla spermatogenesi, completo di didascalie senza senso e richiami a parti del corpo inesistenti. Ecco perché non possiamo avere cose belle.

A proposito di cose interessanti, sapevi che il più grande produttore di lampade vintage della storia è una piccola azienda chiamata “Underwriter's Laboratory”? Almeno sembra così Guardando su eBay, poiché i venditori che offrono lampade vintage spesso affermano che il produttore è un'organizzazione storica per gli standard di sicurezza. Partiamo dal presupposto che sia logico che l'unico adesivo sulla tua vecchia lampadina sia un adesivo elencato UL e non hai idea di cosa sia UL. Ma in realtà, questo è l'ultimo dei problemi su alcuni di questi elenchi. “Vintage” è un'estensione di Lampada da banca verde Con una spina polarizzata chiaramente prodotta negli ultimi 30 anni.

Cambiando un po' marcia, una cosa è sapere che tutto ciò che fai online viene monitorato, ma un'altra cosa è scoprire quante informazioni vengono scambiate avanti e indietro tra il tuo computer e la tua mente alveare. Questo è ciò che ha costruito Bert Hubert Localizzatore di fischi Farlo è un po' terrificante. Lo strumento emette un breve segnale acustico ogni volta che il tuo computer invia un dato al tracker. Ho iniziato a monitorare solo i dati inviati a Google, il che era già abbastanza preoccupante. Lo strumento è stato successivamente modificato per includere la maggior parte dei tracker che probabilmente incontreremo nei nostri viaggi quotidiani e wow! Sembra un contatore Geiger quando il tubo è saturo di una fonte molto energetica. Probabilmente anche altrettanto pericoloso.

attenzione – La conferenza sulla speranza si sta preparando. Hackers on Planet Earth XV si terrà dal 12 al 14 luglio nel campus della St. John's University nel Queens, a New York. È aperto il bando di partecipazione; È sempre bello vedere un'ampia gamma di Hackaday a HOPE, quindi assicurati di avere presto le tue proposte per discorsi, workshop o panel.

Finalmente, Cosa dovresti fare se la FCC bussa alla tua porta? Non è solo una questione accademica; La Federal Communications Commission degli Stati Uniti conduce molte indagini sul campo e, se si esegue qualsiasi tipo di sperimentazione RF, c'è una possibilità diversa da zero che si emetta una sorta di emissioni spurie che attireranno la loro attenzione. Josh di Ham Radio Crash Course ha pubblicato un video che parla del colpo spaventoso. TL;DW – Torna con un mandato. Ma le cose sono più complicate, come dimostra un esilarante resoconto nella vita reale di uno di questi incontri. Non rovineremo la sorpresa, ma basti dire che se la tua casa si trova vicino a un grande aeroporto internazionale, probabilmente vorrai stare molto attento a tutto ciò che riguarda la radio.