“Destiny 2” rivela nuove mappe PvP e riporta missioni esotiche

Benjy

Bungie ha realizzato il suo terzo e ultimo lavoro alla luce Trasmissione in diretta I prossimi contenuti di Destiny 2 si concentrano sul ritorno delle classiche missioni esotiche e su un primo sguardo al pacchetto mappe PvP in arrivo a maggio.

Le missioni esotiche aggiuntive non sono esattamente uno shock e gran parte dello stream discuteva solo della loro creazione. Naturalmente, loro e le loro ricompense dovranno essere modificati per adattarsi allo stato attuale di Destiny 2 nel 2024.

Missioni aliene

Ritorna la missione Sussurro per Sussurro del verme (versione Out at Into the Light) – Eris Morn ti dà un modo per entrare in Whisper invece di aspettare l'evento pubblico appropriato su Io (penso sia ovvio che Io stesso non venga sovrascritto, e questo è un esempio a sé stante).

Nuove posizioni dei forzieri, nuovi segreti, nuove sorprese, vecchie guide e procedure dettagliate non funzioneranno più. Ad esempio, il primo forziere segreto in Whisper è stato rimosso. La battaglia contro il boss in Whisper è cambiata in modo sottile.

Benjy

Manca Zero Hour per il ritorno di Outbreak Prime (a maggio) – Nuovi nemici come Briggs nella missione. Entrambe le missioni dovevano aumentare il numero di combattenti negli incontri grazie alla forza ora del Guardiano. C'è ancora un timer come l'originale, ma in modalità normale è di 40 minuti. La leggenda dura 20 minuti.

Sono rimasti sorpresi dal fatto che le singole sezioni abbiano resistito così bene e che non ci fosse molto da fare anche con i nuovi strumenti. Non hanno ridotto gli strumenti per la mobilità come il pattinaggio con la spada o le sfide di presa. Ancora una volta, più segreti ora sono diversi. Le chiavi magnetiche sono state sostituite con qualcos'altro. Anche il capo è cambiato come Whisper.

Sia Whisper of the Worm che Outbreak Prime avranno versioni creabili come ricompense per queste missioni, come altre missioni esotiche a rotazione. Se hai già i trigger, puoi mantenerli. Altri vantaggi prevedono una missione di 3 settimane come altre specie aliene che possono essere realizzate.

Privilegi sussurrati : Mulligan, preparazione sul campo, nessuna distrazione, azione informata. Il respiro è un sussurro. Whisper procurati munizioni di riserva.

: Mulligan, preparazione sul campo, nessuna distrazione, azione informata. Il respiro è un sussurro. Whisper procurati munizioni di riserva. Privilegi in caso di epidemia: Fuorilegge, Attacco rapido, Turni di ritorno, Cacciatore di teste.

Ritornano le navi sbloccabili. Sono navi nuove, non le vecchie versioni che le persone hanno da anni. La nave del Ramingo è stata migliorata da Ora Zero a qualcos'altro. Remake di Outbreak basato su Perfected. Un nuovo design per mille ali, diverso dal vecchio design.

Pacchetto mappe PvP (rilasciato a maggio)

Benjy

Laboratori Eventide (Europa) – Un avamposto di ricerca dimenticato da tempo. Eramis l'aveva scelto come sosta per il rifornimento di carburante per la sua barca. Rientra nella voce server incorporato. Pieno di tunnel di ghiaccio.

Benjy

Piazza Cirro (Neumona) – Settore shopping/intrattenimento Exos a Neumona. Al “PvP hardcore” piace molto la mappa “leggibile”. Centrato attorno ad un grande atrio centrale.

Benjy

Essenza (Nave Piramidale) – La nave viene riconquistata dal viaggiatore. Una mappa difficile da costruire, poiché creare una mappa attorno ad essa è rumoroso. All'inizio ha ricevuto commenti duri dai tester e ha dovuto lavorarci molto. Era davvero per appianare le cose. Una raccolta di manufatti misteriosi in una parte (puramente visiva).

Ci sarà una nuovissima playlist di mappe al momento del lancio.

Altre cose

Una nuovissima sfida Raid Boss a partire dal 30 aprile. Affronta i boss del raid con difficoltà e ricompense crescenti. Maggiori dettagli in arrivo nelle prossime settimane.

In the Light avrà un titolo tutto suo.

In lancio il 9 aprile, Into the Light ti permetterà di saltare la campagna New Light quando inizierai subito a giocare con gli amici.

La possibilità di cambiare l'aspetto e il nome del tuo personaggio quando avvii Into the Light.

Un'anteprima speciale di The Final Shape con un live streaming prima del reset del 9 aprile.

Seguimi Su Twitter, Discussioni, Youtube, E Instagram.

Prendi i miei romanzi di fantascienza Serie di assassini di eroi E Trilogia della Terra.