Se pensavi che l’anno scorso fosse “triste” per Switch, il 2023 potrebbe essere difficile da affrontare.

E ce ne sono stati molti nell’ultimo anno! Ci siamo riusciti Esaminane oltre 300 È il 2022 e purtroppo ci sono molti grandi personaggi che abbiamo dovuto affrontare. Per me è stato come un anno di divertimento da parete a parete, quindi ero un po’ disorientato nel vedere titoli come “Senza Pokemon, il 2022 è stato un anno triste per Switch‘ E il ‘Fallimento del 2022: Nintendo Switch ha davvero mostrato la sua etàQuando i riepiloghi di fine anno hanno iniziato a comparire sul web dei giochi a dicembre.

Questo non vuol dire che la premessa di articoli come quello sopra non sia compresa, e molti altri commentatori hanno condiviso sentimenti simili. certamente, Pokémon Leggende: Arceus E il scarlatto e viola; Sono i grandi successi e sì, i dispositivi stanno invecchiando: stiamo arrivando alla fine VI Dopotutto, un anno intero sugli scaffali dei negozi. Tuttavia, per quanto possa essere una rivelazione nel mondo vedere Nintendo Life “difendere l’onore” di una console Nintendo, queste argomentazioni mi sembrano stravaganti visti i fantastici giochi che abbiamo apprezzato tutti nel 2022.

Togliamo per un momento i Pokemon dall’equazione. Questo lascia l’elenco di include di prima parte Cronache Xenoblade 3E il Kirby e la terra dimenticataE il Splatoon 3E il Nintendo Switch SportE il Mario Strikers: Battle League. Nintendo ha anche pubblicato Fire Emblem Warriors: tre speranzeE il Baionetta 3e sviluppatore Square Enix Strategia del triangolo E il vivere vivo. Dì quello che ti piace dei singoli giochi di questa raccolta e fai scorta di questi ultimi che non sono sviluppati internamente, se lo desideri, ma questa è una raccolta eclettica di software ricca di qualità. E questo ignora completamente tutti i giochi pubblicati da terze parti, di cui ce n’erano molti. Al momento in cui scrivo, Scarlet e Violet non sono nemmeno tra i primi 50 nella nostra classifica dei lettori I migliori giochi Switch del 2022 Elenco.

No, il 2022 non ha portato un Mario o uno Zelda completamente nuovi, ma con Lacrime del Regno Avendo bisogno di un po’ più di tempo nel forno, tocca a Pokémon sostenere il programma di rilascio di Nintendo con i pilastri del supporto di quest’anno. Dire che l’anno è stato una delusione se non ti sono piaciuti i Pokémon è come dire che la PS5 sarebbe stata una delusione se non fosse stato per le esclusive Sony. ‘privo di orizzonte E il Dio della guerra, il 2022 sarà triste per PS5. Ehm, sì? È tempo per un altro Ritardiamo Ripubblicare ancora? E Microsoft ha rilasciato qualsiasi cosa Nel 2022!? “Senza Game Pass, il 2022 sarebbe stato Boo Boo per Xbox.”

Forse sono solo io. Con i ragazzini che si godono il mio tempo libero come una spugna incredibilmente carina e costosa, non gioco 24 ore su 24, 7 giorni su 7 come una volta, e Switch si adatta perfettamente al mio stile di vita. 200 ore di Anello Eldenil gioiello più ovvio della corona del 2022 che i giochi Switch sono stati negati, semplicemente non è un’opzione in questo momento.

Come capisco perfettamente che per chiunque abbia mai acquistato e giocato altrove, ha ricevuto l’eccellente Port Adapter – File Persona 5s (finalmente!), e Giogo: automis, th Il cielo di nessunos, e simili: i colpi erano più sottili. Ma direi comunque che l’enorme varietà di giochi in arrivo su Switch nel 2022, sia vecchi che nuovi, esclusivi e non, è stata entusiasmante. C’era solo una selezione assoluta di titoli da godere. Non c’è niente di sbagliato nel riprodurre solo il tuo genere preferito o nell’acquistare un sistema solo per riprodurre una determinata serie come, ad esempio, Call of Duty o Fifa (In tal caso, Switch sicuramente non è la console che fa per te!), ma faccio fatica a capire come chiunque ami i videogiochi possa definire l’uscita dell’anno scorso una tale delusione per il sistema. Anche se distruggiamo Pokemon per amor di discussione.

Secondo il misuratore di età di Switch, questo è stato un problema dal 2017. Quasi dall’inizio, abbiamo visto richieste di hardware aggiornato con un po’ più di potenza per eseguire meglio i giochi più grandi. Sì, sarebbe bello vedere più titoli raggiungere il frame rate e gli obiettivi di risoluzione più regolarmente, e il nuovo hardware è sicuramente all’orizzonte nel corso del prossimo anno o giù di lì, ma man mano che la piattaforma matura, gli sviluppatori migliorano nello spremere il meglio da questo, e quella era certamente una prova nel 2022. Stiamo vedendo chiamate dagli sviluppatori Affinché Microsoft smetta di trattenere le console più potenti rendendo obbligatorio il supporto per l’hardware Xbox Series S con specifiche inferiori, quindi sembra strano individuare Switch quando i suoi limiti sono ben documentati e i limiti di 30 fps stanno iniziando a presentarsi per i giochi di grandi nomi su PS5 e Xbox (guardandoti, Cavalieri di Gotham). E molti giochi per Switch, contro ogni probabilità, come hanno sempre fatto, si sono comportati in modo stellare!

Mi scuso se questo sembra “spericolato”, ma è stato francamente sconcertante vedere giocatori e YouTuber descrivere il 2022 come inutile per i possessori di Switch. Immagina “Solo tre film Marvel in uscita, che anno terribile per il cinema” come titolo. Stessa energia! Ogni mese mi portava una nuova ondata di offerte imperdibili. Non farò paragoni con The Lean Wii U Years™, la facilità di gioco portatile o il prezzo dei titoli proprietari rispetto alla concorrenza perché nulla di tutto ciò è davvero rilevante. In termini di lancio di giochi di qualità nel 2022, direi che Switch ha resistito facilmente a PS5 e Xbox.

Con Nintendo che potenzialmente devia le risorse interne e l’attenzione sulla sua prossima console e dà la priorità al suo programma di rilascio del software proprietario per ripetere la cadenza di Switch una volta al mese che ha messo Switch in una posizione così buona nel suo anno di lancio, il 2023 sarà probabilmente un allo stesso modo un anno “tranquillo”, con Zelda: TOTK che fa il lavoro pesante per il sistema attuale. Non vedo l’ora di rivelare il nuovo hardware insieme a tutti gli altri fan di Nintendo là fuori, ma non dovremmo lasciarci deludere dalla mancanza di “Switch Pro” o dalle pubblicità di Switch 2 o da un tanto atteso ritardo del gioco. È rimasto per quello che è stato un anno davvero stellare.

Vedremo titoli simili a “Senza Zelda…” a dicembre, allora? Probabile. Si spera che il 2023 sarà meravigliosamente deludente su Switch quanto il 2022.

