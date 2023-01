Imballatori vs. Vikings: aggiornamenti in tempo reale, statistiche di gioco, momenti salienti e analisi del matchup NFC North

Più di tre mesi dopo che i Vikings hanno sbalordito i Packers con una vittoria sbilanciata nella settimana 1 per iniziare la stagione 2022, i rivali dell’NFC North stanno ricominciando, questa volta nella fredda aria di Lambeau. C’è molto in gioco. Aaron Rodgers e compagnia stanno cercando una quarta vittoria consecutiva per sopravvivere alla gara delle wild card. Nel frattempo, il Minnesota è pronto per un’altra partita ravvicinata e sta cercando di dimostrare di appartenere ai migliori contendenti della conferenza.

Justin Jefferson ha causato problemi a quasi tutti quest’anno, ottenendo il meglio dei Packers l’ultima volta che quei rivali si sono incontrati, ma l’uomo più importante di Green Bay, Jair Alexander, ha parlato questa settimana di chiudere completamente la stella. La rinnovata fiducia dei giocatori è sufficiente per portarli alla vittoria in casa, cambiando potenzialmente la classifica per le finali NFC? O la squadra di Kevin O’Connell è determinata a spazzare via i gialloverdi in rotta verso la postseason?

Ad ogni modo, questo è necessario guardare la TV. Resta sintonizzato durante la partita di domenica per aggiornamenti e analisi in tempo reale.

