La carriera da giocatore di Tom Brady risale al 20° secolo

immagine dello schermo : Miles Dawkins 247

Puoi sentire qualcuno che ti dice l’età di Tom Brady (45!) e non ti colpisce davvero, perché il ragazzo sembra ancora in forma e in salute. Per comprendere appieno da quanto tempo Brady è su questa terra, devi renderti conto che l’uomo è apparso in un videogioco per PlayStation. Come il La PlayStation originale.

Brady, nato nel 1977, è stato arruolato dai New England Patriots nel sesto round del Draft NFL 2000, come 199a scelta, e ha trascorso la sua prima stagione in campionato come QB a quattro corde. Era molto in basso nella classifica del draft NFL, infatti, per il suo debutto nella NFL Impazzire–Madden 01che è stato rilasciato su PS1 – non è stato nemmeno nominato, è stato appena elencato nella classifica di profondità dei Patriots come “QB # 12”.

Un anno dopo, dopo essersi trasferito al posto di riserva, è subentrato a un infortunato Drew Bledsoe, ha portato i Patriots a un campionato e il resto è storia. Nota che la sua ascesa alla celebrità è avvenuta così rapidamente che non appare nemmeno nella maggior parte dei numeri di The Movie impazzire 02, anno lo farà Ha continuato a vincere il Super Bowl; Sulle versioni PC, PS1, PS2 e N64, i Patriots avevano tre QB più alti di loro nella classifica di profondità rispetto alla stagione precedente, ovvero solo le versioni Xbox e GameCube – rilasciate mesi dopo, dopo che la stagione 2001 era già iniziata e Brady era il QB iniziale di Patriots – entra nel gioco.

Brady si ritira come leader statistico in quasi tutte le categorie che contano per un QB, dai passaggi di yard ai tentativi di passaggio ai passaggi TD, mentre guida anche il campionato in controversie sul restringimento della palla, approvazioni di criptovalute e strani modi per baciare tuo figlio sulla bocca.

Per celebrare la sua carriera – o per molti di voi, Per celebrare il suo ritiro, ha annunciato oggi—Ho realizzato questa presentazione che mostra la sua carriera nei videogiochi, dai primi giorni su PS1 a… NFL 2K una serie, Impazzire E alcune altre fermate intermedie. Non sarebbe ogni partita ogni anno, sarebbe noioso – e ultimamente Impazzire Giochi incredibilmente ripetitivi, ma sarebbe comunque una bella passeggiata nella memoria. A meno che tu non ricordi di aver giocato a qualcuno di quei primi giochi, nel qual caso mi dispiace ricordarti la tua età.